Замполпреда президента Калиберда отказался быть депутатом Тюменской облдумы

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда отказался от мандата депутата Тюменской областной думы от «Единой России», который достался ему в результате распределения мест между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% голосов по итогам выборов, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Ожидается, что в ближайшее время свои места в региональном парламенте передадут другим кандидатам губернатор Тюменской области Александр Моор и спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калиберда

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Александр Калиберда

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

В результате три вакантных мандата достанутся члену Совета федерации РФ — представителю Тюменской облдумы Дмитрию Горицкому, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко и директору международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуарду Омарову (последние двое являются действующими депутатами), которые изначально не проходили в региональный парламент по партсписку «Единой России».

Александру Калиберде 61 год, он родился в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас — Алчевск Луганской народной республики). С 1982 года работал электромонтером Надымского узла связи, слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике в «Надымгазпроме». В 1990-м был утвержден следователем Надымского ГОВД, в 1993-м перешел в ямало-ненецкую природоохранную прокуратуру: был следователем, помощником прокурора, старшим помощником прокурора. В 1999-м назначен ямало-ненецким природоохранным прокурором. В 2008-м получил пост главного федерального инспектора в ЯНАО, в 2013-м — заместителем полпреда в УрФО. В ходе избирательной кампании господин Калиберда заявил, что намерен применить свой опыт для развития Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, которые обладают «значительным потенциалом в разных секторах экономики».

О том, что господин Калиберда выступит одним из «паровозов» списка кандидатов «Единой России», после чего продолжит работу в полпредстве, «Ъ-Урал» писал в апреле. С этим в список с Александром Калибердой попал его коллега по полпредству, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Собеседник «Ъ-Урал» отмечал, что чиновник уйдет в отставку после выборов для работы в областной думе.

Тюменская облдума формируется по смешанной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу (партспискам). Во всех территориях претенденты от «Единой России» одержали победу, по итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партия власти получила 16 депутатских кресел, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. Явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%. По итогам голосования «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР лишатся по одному депутату в Тюменской областной думе, «Единая Россия» пополнит свою фракцию двумя политиками, а «Новые люди» впервые получат представительство в региональном парламенте. Изначально в новый созыв не проходила «Справедливая Россия», однако позже избирком обнаружил более 10 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов.

Василий Алексеев