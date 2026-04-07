Федеральный инспектор по Тюменской области заявился на праймериз ЕР в ХМАО

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе объединения. Он планирует избраться в окружной парламент по единому округу (партийному списку).

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Господин Кузьменко отметил, что с начала работы в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) занят «созданием социальных и экономических условий, улучшением качества жизни граждан». «Мой опыт может быть полезен югорчанам и жителям Тюменской области»,— заверил он.

Дмитрий Кузьменко родился в 1964 году в Челябинске, окончил Челябинский политехнический институт и Высшие курсы КГБ СССР, работал инженером-строителем. С 1988 года служил в органах безопасности. В 2009-м перешел на работу в аппарат полпреда президента в УрФО: был начальником департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, с 2010-го — главным федеральным инспектором в ХМАО, с 2018-го — главным федеральным инспектором по Тюменской области.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Выборы в думу ХМАО VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 20 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 20 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в окружном парламенте представляют 27 депутата, КПРФ — четыре, ЛДПР — три, «Справедливой России» — один, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) — один.

Василий Алексеев