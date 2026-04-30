Заместитель полпреда Жоги заявил о планах избраться в Тюменскую облдуму от Ямала

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги Александр Калиберда направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по отбору кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу. Как сказано на сайте объединения, чиновник планирует избраться по партийному списку.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ямал для меня родной регион, в котором я прожил большую часть своей жизни. Весь мой трудовой путь направлен на защиту прав жителей сначала Надыма, затем всего Ямала, а сейчас УрФО. Мой опыт будет полезен для развития регионов — Тюменской области, Ямала и Югры, обладающих значительным потенциалом в разных секторах экономики»,— цитирует господина Калиберду ямальское окружное отделение «Единой России».

По словам осведомленного источника «Ъ-Урал», в случае получения мандата Александр Калиберда передаст его другому претенденту на место в Тюменской облдуме и продолжит работу в полпредстве.

Александру Калиберде 61 год, он родился в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас. — Алчевск Луганской народной республики). С 1982 года работал электромонтером Надымского узла связи, слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике в «Надымгазпроме». В 1990-м был утвержден следователем Надымского ГОВД, в 1993-м перешел в ямало-ненецкую природоохранную прокуратуру: был следователем, помощником прокурора, старшим помощником прокурора. В 1999-м назначен ямало-ненецким природоохранным прокурором. В 2008-м получил пост главного федерального инспектора в ЯНАО, в 2013-м — заместителем полпреда в УрФО.

Александр Калиберда стал вторым сотрудником уральского полпредства, который заявился на праймериз «Единой России». Ранее о планах получить мандат депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. По словам источника «Ъ-Урал», в отличие от господина Калиберды он покинет полпредство для работы в представительном органе региона.

Выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по смешанной системе: 24 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 24 — по одномандатным округам (четыре из них расположены на Ямале, 10 в Югре и 10 в Тюменской области). Сегодня интересы ЕР в региональном парламенте представляют 37 депутатов, КПРФ и ЛДПР — по четыре, «Справедливой России» — два.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики могли выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля, однако позже руководство партии продлило этот срок до 14 мая. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля, прием заявок завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев