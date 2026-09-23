В Пулково с 24 сентября закроют первую линию отправления

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с 24 сентября по 1 октября пройдет ремонт на первой линии отправления на третьем этаже, сообщили в пресс-службе аэропорта. На время работ въезд на эту линию будет закрыт для всех видов транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личный транспорт и такси смогут подъезжать ко второй линии отправления на третьем этаже

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Личный транспорт и такси смогут подъезжать ко второй линии отправления на третьем этаже

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Личный транспорт и такси смогут подъезжать ко второй линии отправления на третьем этаже. Ограничение также коснется автобусов №39, 39Э и 82Э, которые обычно высаживают пассажиров на первой линии.

На период ремонта городские автобусы будут подъезжать к первому этажу терминала, где организуют посадку и высадку пассажиров. В зону отправления на третьем этаже можно будет попасть на лифтах, расположенных по обе стороны от входа в терминал.

Карина Дроздецкая