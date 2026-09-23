ИИ в коммуникациях

Современный анализ взаимодействий с клиентами для бизнеса перестал быть статистикой по числу сообщений и длительности звонков. Компании переходят от слепого сбора цифр к осознанному взаимодействию: анализируют не только метаданные — что и сколько, но и смысл — как и почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на сервисы речевой аналитики стремительно растет: по итогам первого полугодия текущего года показатель увеличился на 52%

Фото: Magnific Спрос на сервисы речевой аналитики стремительно растет: по итогам первого полугодия текущего года показатель увеличился на 52%

Фото: Magnific

Благодаря ИИ неструктурированные данные, полученные из различных каналов, трансформируются в систему бизнес-инсайтов. Неоспоримое конкурентное преимущество получают компании, которые используют каждую коммуникацию для решения задачи клиента, обогащения CRM новыми данными и улучшения продуктов за счет реализации потребностей, выявленных и консолидированных ИИ.

По данным провайдера коммуникационных сервисов «Телфин», в 2025–2026 годах спрос на сервисы речевой аналитики стремительно растет: по итогам первого полугодия текущего года показатель увеличился на 52%. Фундаментом стал 2025 год, когда интерес к речевой аналитике среди клиентов компании вырос на 127%. Особую активность проявил ритейл: торговые организации стали вдвое чаще внедрять анализ диалогов для контроля стандартов продаж.

Нейросеть меняет правила

Большие языковые модели меняют коммуникационные платформы. Рынок движется от дескриптивных дашбордов к прескриптивным системам: ИИ не констатирует факт, а рекомендует действие — «вероятность оттока 85%, перевести на старшего менеджера и предложить скидку». Технологии внедряются не для контроля, а для помощи операторам: геймификация на основе ИИ-оценок, выявление токсичных клиентов, гибкое планирование смен по предиктивной аналитике нагрузки.

Эпоха «цифр ради цифр» завершилась. Компании переходят от количественного контроля — длительность звонка, скорость ответа, количество переключений — к качественному пониманию смыслов. Речевая аналитика на базе ИИ — это не просто транскрибация и связь каналов общения с CRM, а анализ потребностей и тональности общения.

Искусственный интеллект выявляет стереотипы поведения, стоп-слова и упоминания конкурентов, классифицирует запросы, оценивает эмоциональный фон и результативность переговоров — как по телефону, так и в переписке. ИИ позволяет автоматизировать анализ эффективности работы с клиентами, вычисляя реальный КПД каждого касания, а также причин возникновения сложностей, одновременно выявляя наиболее успешные коммуникативные практики.

«Способность быстро определять скрытые потребности клиентов и прогнозировать их путь сегодня — настоящее конкурентное преимущество. С помощью искусственного интеллекта мы переходим от реактивной модели работы к проактивной стратегии: учимся предугадывать ожидания клиентов, системно развивать повторные продажи и повышать качество обслуживания. При этом не менее важно обеспечивать безопасность коммуникаций и надежную защиту данных»,— отмечает генеральный директор компании «Телфин» Мария Тюрина.

Практика показывает, что с внедрением ИИ управление клиентским опытом переходит из фиксации инцидентов в оперативное реагирование «здесь и сейчас». Интеллектуальные подсказки предлагают рекомендации по улучшению диалога в процессе общения, предотвращая ошибки. Меняется контроль качества: от выборочной проверки 3–5% обращений к стопроцентному анализу всех звонков и переписок в реальном времени.

Омниканальность: единый диалог и цифровой профиль клиента

Омниканальный анализ превращает разрозненные коммуникации в единую систему знаний о клиенте. Современные платформы позволяют вести общение в различных каналах как непрерывный диалог и анализировать не только звонки, но и переписки в мессенджерах и чатах.

С помощью ИИ можно детально изучать коммуникации на любом этапе жизненного цикла сделки — от первого холодного контакта до финального согласования договора. Это помогает выявить узкие места в воронке продаж и оценивать работу команды: как специалисты консультируют заказчиков, где можно улучшить показатели и упростить путь клиента.

Сегодня речь идет об анализе омниканальных коммуникаций и объединении данных из разных источников, исследовании тональности голосовых коммуникаций, контекста переписки, привязки к истории клиента, его чеку, лояльности и запросам. Так формируется «единый цифровой профиль клиента».

Таким образом обеспечивается непрерывная фиксация всех диалогов и их стопроцентный анализ. Это единственный способ получить целостную картину из достоверных данных и максимально точную оценку текущего статуса работы с клиентом, что и является основой для построения осознанной коммуникации.

Качественное общение формируется на базе единого профиля клиента и полного понимания пути взаимодействия с ним. Анализ совокупности всех каналов выявляет слепые зоны, например, когда клиенты отказываются от звонков из-за долгого ожидания (тогда как в мессенджерах ответы приходят за секунды).

Глубокий ИИ-анализ — это путь к «осознанным коммуникациям». Каждое бизнес-решение — изменение скрипта, обучение сотрудника, запуск продукта — базируется на «голосе клиента», а не на интуиции.

Адресное распределение обращений

ИИ обеспечивает «умную» маршрутизацию вызовов через семантический анализ запроса. Вместо стандартных меню система распознает контекст и потребности клиентов. ИИ-секретарь сегментирует поток по направлениям: от техподдержки до первичных продаж. Маршрут гибко настраивается: перевод на профильного сотрудника, в очередь, на внешний номер или голосовую почту.

Кроме этого, нейросеть автоматически выделяет звонки с низкими оценками для приоритетной ручной проверки, что позволяет динамически управлять нагрузкой, выделять VIP-клиентов, срочным запросы и контакты на критических стадиях воронки.

Обработка 100% коммуникаций

GPT-ассистент автоматизирует обработку завершенных диалогов. В отличие от стандартных систем транскрибации, он проводит семантический разбор, разделяя реплики участников и преобразуя речь в протокол встречи. Система выделяет ключевые договоренности, вопросы и решения, генерируя резюме в реальном времени. Настройка через кастомные промпты позволяет адаптировать ассистента под задачи бизнеса.

Решение на базе ИИ обеспечивает сквозную синхронизацию между виртуальной АТС и CRM. По завершении диалога нейросеть транскрибирует разговор и формирует резюме, которое фиксируется в карточке клиента. Таким образом, поля заполняются автоматически по единому стандарту. Это исключает ручной ввод данных и устраняет ошибки. Краткое содержание диалога позволяет извлечь ключевые параметры: потребности, цели обращения, договоренности и решения. Автоматическое выделение дедлайнов обеспечивает бесшовную передачу контекста между отделами.

Быстрый поиск и четкая структура диалогов

Интегрированный функционал виртуальной АТС помогает масштабировать контроль качества и диагностировать проблемные зоны поддержки. Интеллектуальный поиск по семантическому контенту позволяет мгновенно находить диалоги по ключевым словам, в массиве данных из АТС, CRM и систем речевой аналитики.

«Умный» поиск обеспечивает полный цикл: от транскрибации и резюме до многофакторной фильтрации. Сегменты сложных вызовов (переходы между секретарем, отделами продаж и поддержки) анализируются как независимые разговоры, обеспечивая точность оценки каждого звена.

Беспристрастный аудит работы сотрудников

ИИ применяется также для оценки коммуникаций с помощью чек-листов. По итогам звонка автоматически запускается проверка: приветствие, презентация продукта, обязательные вопросы, решения под задачи клиента. Алгоритмы не только ищут ключевые слова, но и анализируют суть диалога.

Человеческий фактор исключен и, соответственно, нет предвзятости при оценке операторов. ИИ-помощник выступает независимым контролером, перепроверяет оценки клиентов и супервайзеров, выбирая звонки с низкими баллами для приоритетной проверки, что позволяет специалистам фокусироваться на сложных кейсах.

«Сегодня речевая аналитика на базе ИИ — это уже не просто сервис контроля качества в контакт-центрах, а полноценный стратегический инструмент улучшения бизнес-показателей. Мы видим, как компании активно переходят к предиктивной аналитике: ИИ не просто фиксирует сказанное, а прогнозирует реакцию клиента и вероятность оттока или заключения сделки еще до того, как сам клиент это осознает. В условиях избыточного информационного шума и огромного количества каналов связи ИИ-аналитика — это единственный по-настоящему эффективный способ услышать каждого заказчика по отдельности и выявить тенденции или признаки, присущие различным клиентским сегментам. Российский бизнес постепенно смещает фокус: мы переходим от предположений о том, что думает клиент, к объективному осознанию того, что он реально нам говорит»,— резюмирует Мария Тюрина.

Александр Крылов