Страховщики ставят на технологии

На фоне растущей убыточности рынок страхования переориентируется на цифровизацию процессов, ИИ-трансформацию и разработку новых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Растущая убыточность заставляет компании уделять больше внимания цифровизации процессов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Растущая убыточность заставляет компании уделять больше внимания цифровизации процессов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербургский страховой рынок сохраняет положительную динамику премий в 2026 году. По данным агентства «Эксперт РА», объем сборов в Петербурге в первом полугодии составил 191,3 млрд рублей, увеличившись на 22,2% год к году. Главным драйвером остается страхование жизни: сборы в этом сегменте выросли на 28,7%, до 120,9 млрд рублей. Рост связан в том числе с сохраняющимся спросом населения на накопительные продукты.

В non-life динамика более разнонаправленная. В Петербурге сборы по ДМС выросли на 10,7%, до 20,2 млрд рублей, по каско — на 12,7%, до 18,7 млрд рублей. ОСАГО прибавило 3,9%, до 8,1 млрд рублей. Страхование имущества граждан выросло на 15,5%, до 3,3 млрд рублей, а имущества юридических лиц — на 9,3%, до 3,8 млрд рублей.

В текущих экономических условиях главным вызовом для страховщиков становится рост убыточности. По данным «АльфаСтрахования», по каско средний убыток увеличился примерно на 13% к уровню 2025 года. Рост выплат по ДМС на рынке Северо-Запада достиг 26,8% против 18,4% годом ранее. В корпоративном сегменте выплаты растут быстрее премий, что заставляет рынок пересматривать тарифы, лимиты, франшизы и условия покрытия.

В «Ингосстрахе» уровень выплат по добровольным видам автострахования сохраняется на уровне около 70%. По имуществу юридических лиц в Петербурге и Ленинградской области при росте премий на 16,8% выплаты увеличились примерно в пять раз, почти до 4 млрд рублей. «Это не означает, что такая динамика сохранится — на полугодовые показатели сильно влияют отдельные крупные убытки. Но она показывает, насколько изменилась стоимость риска»,— поясняет господин Крючков.

Растущая убыточность заставляет компании уделять больше внимания цифровизации процессов, внедрению ИИ-технологий в андеррайтинг и разработку новых продуктов — от покрытия киберрисков и ущерба от атак БПЛА до виртуальных медицинских сервисов в ДМС. Технологичные компании получают преимущество за счет автоматизации и более точного тарифицирования, указывают страховщики.

ИИ и автоматизация

В «Ренессанс страховании» отмечают, что комбинированный коэффициент убыточности в non-life в среднем по России вырос до 95,5%, а в каско и ДМС ситуация сложнее. «Раньше слабый технический результат многие компании компенсировали высоким инвестиционным доходом, сейчас это делать сложнее»,— рассказал директор Санкт-Петербургского филиала компании Максим Алташкин.

По его словам, страховщики точнее тарифицируют риск, пересматривают покрытие, франшизы и комиссии посредников, отказываются от роста в сегментах с недостаточной доходностью. «На этом фоне еще важнее высокая операционная эффективность. Технологичные компании получают преимущество за счет автоматизации процессов, снижения издержек и использования накопленных данных для более точного андеррайтинга и обслуживания клиентов. Глубокая ИИ-трансформация нашей группы направлена именно на эти задачи»,— подчеркнул господин Алташкин.

В «Ингосстрахе» цифровизация прежде всего меняет клиентский опыт в ДМС. «Развивается более гибкая настройка программ: пересматривается состав услуг и перечень медицинских учреждений, используются механизмы согласования отдельных видов медицинской помощи, а также развиваются виртуальные медицинские сервисы»,— отметил директор филиала компании в Петербурге Александр Крючков. По его словам, будет продолжаться развитие более гибких форматов ДМС, включая пересмотр наполнения программ, состава медицинских учреждений и использование цифровых медицинских сервисов.

В «АльфаСтраховании» технологический ответ на рыночные вызовы видят в персонализации продуктов. «Рынок все активнее работает не только с ценой, но и с конструкцией продукта: франшизами, лимитами, набором покрываемых рисков, персонализацией программ»,— сообщили в пресс-службе компании. В ДМС одним из ключевых направлений становится более гибкое формирование программы под конкретного работодателя и работа с клиниками по сдерживанию роста стоимости медицинских услуг. В корпоративном страховании возрастает значение оценки и управления рисками еще до заключения договора.

Новые риски — новые продукты

Изменение риск-среды формирует спрос на принципиально новые покрытия. «У бизнеса сохраняется спрос на защиту имущества от рисков терроризма и диверсий, страхование киберрисков, перерывов в производстве»,— делится Максим Алташкин. По его словам, новый риск — повреждение имущества в результате атак БПЛА — вызывает растущий спрос и у граждан, и у бизнеса. В Петербурге выплаты по имуществу юридических лиц выросли почти в шесть раз, но на этот вид приходится 2,7% общей суммы выплат, поэтому влияние на общий результат пока небольшое.

В «Ингосстрахе» также фиксируют рост продаж продуктов и дополнительных опций, предусматривающих защиту рисков терроризма и диверсий. В розничном автостраховании клиенты все чаще выбирают продукты мини-каско и договоры с франшизой, позволяющие снизить стоимость премии при сохранении защиты по наиболее значимым рискам. «Страхование постепенно становится не просто инструментом передачи риска, а частью общей системы управления непрерывностью бизнеса»,— подчеркивает Александр Крючков.

Отдельным фактором остается страховое мошенничество, особенно в массовых видах. В «АльфаСтраховании» отмечают, что оно напрямую увеличивает издержки рынка и в конечном счете влияет на стоимость страховой защиты. Рынок ОСАГО, по мнению господина Алташкина, должно поддержать планируемое введение контроля наличия полиса с помощью камер.

Рынок сохранит рост

Участники рынка ожидают, что по итогам 2026 года страхование сохранит положительную динамику, но темпы роста будут различаться по сегментам.

В СК «АльфаСтрахование» думают, что объем рынка страхования физлиц на Северо-Западе по итогам года может составить около 73 млрд рублей, что соответствует росту примерно на 12,6%. Основным драйвером, вероятно, останется каско. В ДМС рост, как и в первом полугодии, будет в значительной степени связан с увеличением стоимости программ. В корпоративном страховании компания рассчитывает на сохранение спроса на защиту имущественных, технических и морских рисков.

«Ренессанс страхование» оценивает потенциал российского рынка по итогам 2026 года в 3–7% роста, для страхования жизни — около 10%, для non-life — 1–5%. Среди перспективных направлений компания называет страхование имущества граждан: сейчас в России застраховано около 10% жилья, поэтому потенциал расширения проникновения остается значительным. У бизнеса сохраняется спрос на защиту имущества от рисков терроризма и диверсий, киберрисков и перерывов в производстве.

Во втором полугодии дополнительным фактором для ОСАГО может стать введение контроля наличия полиса с помощью камер. В автостраховании также будут иметь значение изменения стоимости автомобилей, отмечает господин Крючков. «Ингосстрах» ожидает, что по корпоративному бизнесу по итогам года рост составит 5–7%, причем главным драйвером останется страхование имущества.

«АльфаСтрахование» во втором полугодии также рассчитывает сохранить положительную динамику. В приоритете компании сбалансированный портфель с учетом меняющейся стоимости риска.

Стоимость страхования продолжит расти, потому что экономическая конъюнктура не оставляет выбора. «Объективная экономическая ситуация требует осуществлять рост цен на медицинские услуги и иные сервисные составляющие, относящиеся к решению вопросов урегулирования убытков, а это, в свою очередь, обязательно скажется на росте цен и на страховые услуги»,— резюмирует первый заместитель генерального директора СК «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев.

Виктория Алейникова