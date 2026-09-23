Деловая дестинация мирового уровня

Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, для Санкт-Петербурга является особенным праздником. Северная столица притягивает миллионы путешественников со всего мира, и если культурно-познавательный туризм всегда был визитной карточкой города, то деловой стал его экономическим локомотивом: Конгрессно-выставочное бюро (КВБ), созданное 12 лет назад, проводит разнонаправленную работу по продвижению Петербурга в стране и в мире. Сегодня бизнес-туризм меняет город на Неве, обеспечивая ему круглогодичную активность, а цифровые технологии создают условия для комфорта и максимальной эффективности проводимых мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деловые мероприятия обеспечивают загрузку туристической инфраструктуры во все времена года

Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Деловые мероприятия обеспечивают загрузку туристической инфраструктуры во все времена года

Фото: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»

Сегодня Петербург удерживает статус лидера делового туризма в России. По данным КВБ, в 2025 году город посетили 1,4 млн бизнес-туристов, их общий вклад в экономику города превысил 111 млрд рублей, а в целом количество конгрессно-выставочных мероприятий в Северной столице за последние восемь лет выросло более чем вдвое — с 343 до 760.

Конференция в музее

Наращивая обороты, деловой туризм влияет на многие сферы жизни Северной столицы. Сейчас в Петербурге насчитывается 242 объекта с инфраструктурой для проведения деловых мероприятий любого масштаба, и речь не только о высокофункциональных конгрессно-выставочных центрах. Бизнес-события все чаще размещаются во дворцах, музеях, креативных пространствах, объектах новой туристической географии. Таким образом, город становится частью сценария, погружая гостей в свою уникальную атмосферу и раскрываясь перед ними с разных сторон.

Проведение подобных мероприятий помогает нивелировать сезонность, обеспечивая наполняемость отелей и в целом загрузку туристической инфраструктуры во все времена года. Это актуально для Северной столицы, много лет испытывавшей наплыв туристов в сезон белых ночей и ощущавшей их нехватку в другие периоды.

Сегодня, в том числе и благодаря деловому туризму, ситуация выправляется. Увеличивается популярность комбинированных поездок. «Побывав на форуме или конференции, гости остаются еще на пару дней, чтобы посвятить время культурно-познавательной программе: сходить в классический музей или приобщиться к современной жизни в общественных пространствах; увидеть Петербург с воды во время экскурсии на теплоходе или окинуть его взглядом сверху, поднявшись на обзорную площадку; погулять по улицам и набережным Северной столицы или посидеть в уютном ресторанчике»,— говорит Сергей Азаренков, генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга.

Петербург за рубежом

Гастрономия — сильная сторона нашего города: здесь много авторских заведений, на кухнях которых заправляют видные шеф-повара, известные не только в России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. С 2023 года Петербург официально имеет статус кулинарной столицы России.

«Гастрономический туризм в нашем городе активно развивается, чему способствуют в том числе такие проекты администрации города, как "Петербургская кухня" и "Петербургский завтрак". Уникальность этих проектов заключается в том, что в них через историю кухни рассказывается история всей страны»,— отмечает Виктор Шабалин, директор Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров, амбассадор Санкт-Петербурга.

О туристическом потенциале Северной столицы сотрудники Конгрессно-выставочного бюро вместе с соэкспонентами рассказывают всему миру на международных профильных выставках. За год стенд Петербурга представляет возможности нашего города примерно на полутора десятках ключевых мероприятиях индустрии путешествий.

В первом полугодии 2026 года Конгрессно-выставочное бюро представило туристический потенциал города на восьми крупных российских и международных выставках и форумах — в Москве, Нижнем Новгороде, Минске, Гуанчжоу, а также на ключевых зарубежных рынках, включая Малайзию, Индию и Вьетнам. Важными результатами выставочной работы стали новые партнерские контакты и соглашения о сотрудничестве. По итогам ряда мероприятий Петербург получил профессиональные награды, в том числе звание «Самое популярное туристическое направление» на Guangzhou International Travel Fair (GITF) — Международной туристической ярмарке в Гуанчжоу.

Росту турпотока способствует сеть информационных деловых центров за рубежом, создание которых курируется комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Например, центры в Китае — в Пекине, Шанхае, Наньнине, Циндао и Гуанчжоу — помогают выстраивать системную работу с одним из приоритетных рынков въездного делового туризма. В июне был открыт еще информационный деловой центр и в Йоханнесбурге (ЮАР).

Эти центры оказывают петербургскому бизнесу информационную поддержку при выходе на рынок Поднебесной, помогают в поиске деловых партнеров и инвесторов.

«Информационно-деловые центры Санкт-Петербурга за рубежом — это стратегический актив города, его постоянное представительство на международной арене. Мы показываем Петербург за пределами России: как деловой центр, как пространство для сотрудничества, как город, в котором сочетаются традиции и современные возможности. И одновременно мы открываем Китай для петербуржцев: помогаем местному бизнесу ориентироваться в новых рынках, находить партнеров и выстраивать эффективные коммуникации. Наша миссия — достигать того, чтобы зарубежные партнеры получали не просто информацию, а глубокое понимание нашего города, а петербургские компании — ясное представление о возможностях, которые открывает восточный рынок»,— рассказывает Кирилл Лесников, руководитель Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Пекине.

Стратегическим ресурсом для развития делового туризма являются технологии. Петербургские площадки внедряют ИИ-решения, чтобы сделать деловые мероприятия максимально комфортными. Например, на ПМЭФ-2026 участников круглосуточно поддерживают чат-боты с автоопределением языка и голосовой ассистент контакт-центра.

На Петербургском цифровом форуме эксперты обсуждали, как искусственный интеллект, большие данные, биометрия и цифровизация в целом трансформируют гостиничный и конгрессно-выставочный бизнес. Важно, что за каждой технологией стоит человек: разрыв между отраслевым опытом и цифровыми компетенциями признан системным барьером, и Северная столица ищет решения через новые форматы. Таким образом, цифровые технологии позволяют не только информировать потенциальных туристов и участников деловых мероприятий, но и формировать единое цифровое пространство для продвижения Санкт-Петербурга на туристическом рынке. Развитие цифровых инструментов способствует повышению эффективности продвижения Санкт-Петербурга как делового центра и расширению взаимодействия между участниками конгрессно-выставочной отрасли.

«Сегодня Петербург является центром делового туризма, как внутреннего, так и международного,— комментирует директор Петербургского цифрового форума Антон Паулич.— Город развивается как мегаполис XXI века, в том числе и как цифровой мегаполис. Санкт-Петербург демонстрирует инфраструктурные и технологические решения, познакомиться с которыми хотят гости и из других регионов, и из других стран. Это делает город на Неве точкой притяжения для делового туризма, популярной площадкой для смотра достижений, обмена опытом, совместного поиска новых возможностей экономического и технологического роста».

К 2030 году Петербург ставит амбициозные задачи по развитию туризма, и деловой сегмент становится одним из ключевых драйверов этой стратегии. Речь идет не только о росте числа деловых поездок и мероприятий, но и о повышении их экономической эффективности, привлечении в город крупных конгрессов, форумов и выставок, а также развитии круглогодичного туристического потока. Для Петербурга деловой туризм — это возможность одновременно укреплять позиции города на российском и международном рынке, повышать загрузку туристической инфраструктуры и формировать дополнительный спрос со стороны аудитории с высокой туристической активностью.

«Петербург доказал: он является настоящей деловой столицей — деловой дестинацией мирового уровня. Благодаря совместной работе власти, бизнеса и профессионального сообщества мы создаем среду, где деловые встречи перерастают в долгосрочные партнерства, а форумы становятся точками притяжения для тысяч гостей со всего мира,— говорит Сергей Азаренков.— В основе нашей работы — люди. Те, кто приезжает к нам с контрактами и идеями. Те, кто выбирает Петербург для своих конгрессов и конференций. Те, кто возвращается снова — уже с друзьями и семьями. Именно ради них мы трудимся».

Светлана Куликова