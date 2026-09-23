Будущее не за горами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В наше время, когда сигналы Wi-Fi сталкиваются с задержками, ограничениями и перегрузкой сетей, существует другая реальность — в ней ученые и инженеры развивают альтернативу в виде передачи данных через световые волны. Технология называется Li-Fi (Life Fidelity), она обещает скорость передачи данных, которая может быть до 100 раз выше, чем у традиционного Wi-Fi. Сеть считается более защищенным каналом коммуникации, который к тому же можно будет использовать в «мертвых зонах» Wi-Fi, например, в операционных, самолетах и других местах, где радиопомехи нежелательны. Так что переход на Li-Fi по-прежнему называют будущим беспроводной сети.

И хотя идея впервые прозвучала еще в 2011 году, пока примеры запуска единичны. В Петербурге первым о прорывной технологии заявил Университет ИТМО, причем еще в 2017 году.

Так уже повелось: технологии в России запускаются неспешно. Если в мире крупномасштабное развертывание пятого поколения мобильной связи началось в 2019 году, то в России коммерческие сети 5G запустили только в этом сентябре. И не везде: на первом этапе они работают в 16 городах. До конца года Минцифры обещает внедрение еще в 50 городах.

В Минцифры объясняют, что 5G — это комплексная экосистема, предназначена она для цифровой трансформации экономики. Сети пятого поколения могут использоваться и для цифровизации промпредприятий, и для управления беспилотным транспортом, и для робототехнических комплексов, и, конечно, для функционирования систем «умного города». И не только.

В Петербурге стандарт 5G доступен преимущественно в Центральном районе. Где именно — можно прочитать в нашем выпуске. Получается, что будущее вот оно — уже наступило. Хотя и не сразу.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Цифровая экономика»