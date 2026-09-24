Суд отказал «Тутаевской ПГУ» в иске на полмиллиарда к «ОДК-Газовые турбины»

Арбитражный суд Ярославской области отказал находящейся в процедуре банкротства АО «Тутаевская ПГУ» во взыскании с АО «ОДК-Газовые турбины» (ОДК-ГТ, входит в ОДК Ростеха) 488,9 млн руб. недополученных доходов из-за задержки строительства теплоэлектростанции (ТЭС) в Тутаеве. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив АО «РАД» Фото: Архив АО «РАД»

Договор на проектирование и строительство парогазовой ТЭС мощностью 52 МВт в Тутаеве заключен в 2010 году между АО «Ярославская генерирующая компания» (позже передала права и обязанности АО «Тутаевская ПГУ») и ОДК-ГТ. Строительство велось с 2011 года, на пару лет приостанавливалось, а в 2018 году стороны договорились ввести объект в эксплуатацию до 30 ноября 2019 года.

Фактически станцию ввели в октябре 2020 года. «Тутаевская ПГУ» требовала 488,9 млн руб. убытков — недополученные за 2020 год доходы из-за нарушения сроков строительства и несоответствия объекта проектным значениям.

Эксперты, проводившие судебную экспертизу, установили, что электростанция имела право работать только на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Однако в период с 1 декабря 2019 года по 2 октября 2020 года она не могла эксплуатироваться в коммерческих целях, так как «Тутаевская ПГУ» не выполнила требования для получения разрешения на продажу электроэнергии на оптовом рынке. По расчетам экспертов, фактические расходы станции на топливо оказались на 128,8 млн руб. выше, чем могли бы быть при работе по оптимальной модели оптового рынка. ВЭБ.РФ, который финансировал стройку и был привлечен к делу в качестве третьего лица, поддержал иск, но в меньшем размере — 294 млн руб., сославшись на выводы экспертизы.

«Материалы дела не содержат доказательств, с достоверностью свидетельствующих о наличии состава заявленных убытков, в иске следует отказать»,— решил суд.

С «Тутаевской ПГУ» взыскано 14,7 млн руб. в пользу ОДК-ГТ в возмещение расходов на экспертизу. Решение может быть обжаловано.

АО «Тутаевская ПГУ» — дочерняя компания АО «ЯГК» (признана банкротом в 2018 году). Главным кредитором строительства выступал ВЭБ.РФ: общая сумма кредитов составляла около 2,8 млрд руб. В 2020 году суд удовлетворил иск госкорпорации к «Тутаевской ПГУ» о взыскании 3,3 млрд руб., в 2021 году компания признана банкротом. В феврале 2024 года станция продана ООО «Иннопосли Тех» (Татарстан) за 1,4 млрд руб. Процедура конкурсного производства не завершена.

Алла Чижова