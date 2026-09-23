На ЗСД с 1 октября изменятся правила бесплатного проезда детских автобусов

В Санкт-Петербурге с 1 октября изменятся правила льготного проезда по Западному скоростному диаметру для школьных автобусов и автобусов, перевозящих организованные группы детей, сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы». Для бесплатного проезда необходимо заранее предоставить оператору ЗСД документы, подтверждающие право на льготу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для бесплатного проезда необходимо заранее предоставить оператору ЗСД документы, подтверждающие право на льготу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Для бесплатного проезда необходимо заранее предоставить оператору ЗСД документы, подтверждающие право на льготу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для школьных автобусов документы о принадлежности транспортного средства образовательной организации нужно направить в ООО «Магистраль северной столицы» не позднее чем за пять рабочих дней до поездки. Для автобусов, перевозящих организованные группы детей, в том числе на туристические, спортивные и культурно-массовые мероприятия, в тот же срок необходимо подать заявку с данными об организаторе, автобусе и маршруте.

Без предварительной подачи документов бесплатный проезд предоставляться не будет. Для организованных перевозок льгота действует только в пределах маршрута и периода, указанных в заявке.

Подробные требования к документам, автобусам и взаимодействию с Госавтоинспекцией опубликованы на сайте оператора ЗСД.

Карина Дроздецкая