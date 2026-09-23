Суд ЕС отменил продление санкций против экс-сенатора от Калининградской области

Общий суд Евросоюза отменил решения Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего сенатора от Калининградской области Олега Ткача. Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств для сохранения его в санкционном списке. Решение принято 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господина Ткача (справа) внесли в санкционный список ЕС в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Господина Ткача (справа) внесли в санкционный список ЕС в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Ткач попал под санкции ЕС в марте 2022 года, когда был членом Совета Федерации. В суде рассматривались решения Совета ЕС от сентября 2024 года и сентября 2025 года.

Суд указал, что Совет ЕС не доказал, что после ухода из Совета Федерации господин Ткач сохранил тесные связи с российскими властями. Само по себе отсутствие публичных заявлений господина Ткача против операции России на Украине, по мнению суда, не доказывает его поддержку российских властей.

Совет ЕС также ссылался на связи господина Ткача с бизнесом, в том числе с OLMA Media Group и издательством «Просвещение». Однако суд счел представленные доказательства недостаточными для подтверждения его роли и влияния на эти компании.

Отметим, что сегодняшнее решение не означает автоматической отмены всех санкций ЕС в отношении господина Ткача. Он отдельно оспаривает в Общем суде ЕС решения Совета ЕС от 14 марта 2026 года о продлении ограничительных мер. Иск по этому вопросу был подан 22 мая 2026 года

Олег Ткач — предприниматель, издатель и бывший представитель Калининградской области в Совете Федерации. В 1991 году он вместе с Владимиром Узуном основал издательство «Олма-пресс», позднее преобразованное в «Олма медиа групп». Издательство известно своими бестселлерами, включая детские и научно-популярные книги, а также исторические и патриотические издания.

Карина Дроздецкая