В Ленобласти завершили большую часть подготовки к отопительному сезону

В Ленинградской области завершают подготовку к отопительному сезону. В 24 населенных пунктах капитально отремонтировали 9,7 км теплосетей и обновили оборудование восьми котельных, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти к зиме отремонтировали 9,7 км теплосетей и подготовили 1447 объектов водоснабжения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Ленобласти к зиме отремонтировали 9,7 км теплосетей и подготовили 1447 объектов водоснабжения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для обеспечения резервного электроснабжения на случай неполадок в электросетях закупили 10 новых дизель-генераторных установок. Еще две планируют приобрести. Общая мощность генераторов составит 1,5 МВт. Оборудование направят в районы для подключения социальных объектов и учреждений.

Кроме того, в регионе актуализировали схемы теплоснабжения и разработали комплексные планы действий коммунальных и аварийных служб на случай возможных происшествий.

«Работа котельных невозможна без воды, поэтому сфере водоснабжения и водоотведения — особое внимание. ЖКХ уже готово к отопительному сезону: привели в порядок 1447 объектов водоснабжения и 928 объектов водоотведения — от скважин и сетей до очистных сооружений»,— отметил господин Дрозденко.

Капитальный ремонт также провели в многоквартирных домах. Комитет по ЖКХ и Фонд капитального ремонта отремонтировали более 130 кровель и свыше 70 систем теплоснабжения.

Матвей Николаев