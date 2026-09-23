МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге 24 сентября
В Санкт-Петербурге 24 сентября ожидаются дожди, местами сильные. Об ухудшении погодных условий предупреждает главное городское управление МЧС.
МЧС рекомендует соблюдать осторожность во время непогоды
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Согласно прогнозу погодных сервисов, днем в Петербурге ожидается около 18 градусов тепла. Вероятность осадков составляет до 70%, прогнозируется дождливая погода.
МЧС рекомендует соблюдать осторожность во время непогоды. Водителям следует учитывать состояние мокрого дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.