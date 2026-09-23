МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге 24 сентября

В Санкт-Петербурге 24 сентября ожидаются дожди, местами сильные. Об ухудшении погодных условий предупреждает главное городское управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС рекомендует соблюдать осторожность во время непогоды

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ МЧС рекомендует соблюдать осторожность во время непогоды

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно прогнозу погодных сервисов, днем в Петербурге ожидается около 18 градусов тепла. Вероятность осадков составляет до 70%, прогнозируется дождливая погода.

МЧС рекомендует соблюдать осторожность во время непогоды. Водителям следует учитывать состояние мокрого дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.

Карина Дроздецкая