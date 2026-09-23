В Ярославле отремонтируют внутриквартальные проезды почти на 100 млн рублей

В Ярославле объявлены два конкурса на приведение в нормативное состояние внутриквартальных проездов общей начальной стоимостью 96,8 млн руб. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское межрегиональное УФАС России Фото: Ярославское межрегиональное УФАС России

Первый конкурс стоимостью 44,55 млн руб. был объявлен 18 сентября. Он предусматривает ремонт трех внутриквартальных проездов в Дзержинском районе. В частности, речь идет о проезде от дома №88/23 по Ленинградскому проспекту до домов №25, корпусов 1 и 2, по улице Строителей, а также о проездах от улицы Блюхера вдоль дома №62 до улицы Шавырина и от улицы Урицкого до детского сада №222.

По условиям конкурса, первый из этих проездов планируется привести в нормативное состояние уже в текущем году. Еще два объекта должны ремонтироваться в 2027 году. Заявки на участие принимаются до 6 октября, определить подрядчика планируется 9 октября.

Второй конкурс на 52,29 млн руб. был опубликован 21 сентября. В него вошли три объекта: проезд на улице Клубной, проезд на улице Маяковского и проезд на улице Саукова. Документация предусматривает отдельные сметы по каждому объекту. Заявки принимаются до 8 октября. Проезд на Клубной планируется сделать в этом году, остальные — в следующем.

Виктория Самко