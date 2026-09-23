Стартовал ремонт подъезда к «Ярославскому Вернисажу»

В поселке Нагорном стартовал ремонт дороги на участке улицы Дорожной, ведущей к ТРК «Вернисаж» от улицы Калинина. Об этом сообщил глава Ярославского округа Алексей Михайлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Михайлов, соцсети Фото: Алексей Михайлов, соцсети

«Сейчас на участке укладывают новое асфальтобетонное покрытие»,— пояснил господин Михайлов. Накануне водители сообщали, что попали в большую пробку на выезде из торгового центра.

Согласно данным портала госзакупок, МБУ Ярославского округа «Центр благоустройства территорий» заключило контракт на ремонт с подмосковным ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит». Цена контракта составила 9,2 млн руб. Работы включают устройство асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки. По условиям соглашения работы должны завершить до июня 2027 года.

Алла Чижова