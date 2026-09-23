В Сочи оставили в силе приговор заведующему бюро судебно-медицинской экспертизы

В Сочи суд оставил в силе приговор заведующему Центральным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Максиму Соболевскому, осужденному за превышение должностных полномочий. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания и оставил решение Центрального районного суда без изменений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соболевский получил пять лет колонии общего режима и два года запрета на занятие экспертной деятельностью. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в мае 2024 года Соболевский присутствовал при исследовании тела мужчины, погибшего после драки. По версии суда, он выдвинул предположение, что смерть наступила из-за острого нарушения мозгового кровообращения и не была напрямую связана с полученными повреждениями.

На следующий день при экспертизе другого тела, поступившего из больницы с предварительным диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения», Соболевский, как указано в материалах дела, заменил часть гистологического материала на образцы от этого умершего. Суд пришел к выводу, что таким образом он пытался подтвердить ранее выдвинутую версию о причине смерти погибшего после драки.

В результате было составлено ложное заключение о причине смерти. По данным суда, Соболевский рассчитывал на получение вознаграждения от заинтересованных лиц.

Осужденный утверждал, что перепутал материалы случайно. Суд эту версию отверг, посчитав ее опровергнутой совокупностью исследованных доказательств.

Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не нашел оснований для изменения приговора. Решение вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн