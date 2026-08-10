Сочинский судмедэксперт осужден за подмену материалов вскрытия

Центральный районный суд Сочи приговорил заведующего отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Максима Соболевского к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в превышении должностных полномочий — подменил гистологические материалы, чтобы изменить причину смерти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2024 года Максим Соболевский, присутствуя при исследовании трупа мужчины, погибшего после драки, предположил, что смерть наступила из-за острого нарушения мозгового кровообращения, а не от полученных травм. На следующий день, проводя экспертизу другого трупа с предварительным диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения», он заменил часть гистологического материала — подложил образцы от второго трупа, чтобы подтвердить свою версию. По версии следствия, он рассчитывал на вознаграждение от заинтересованных лиц. В результате было дано ложное заключение о причине смерти.

В суде Соболевский заявил, что перепутал материалы случайно, но эта версия была опровергнута доказательствами. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима и запретил заниматься экспертной деятельностью на два года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу.

Алина Зорина