Жителя Петербурга заподозрили в контрабанде сигарет в Великобританию

Пулковские таможенники пресекли попытку отправки в Великобританию более 2,6 тыс. сигарет в международных почтовых отправлениях. По подозрению в организации схемы фигурантом уголовного дела стал житель Санкт-Петербурга, сообщили 23 сентября в Пулковской таможне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец пытался отправить в Великобританию сигареты под видом одежды

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербуржец пытался отправить в Великобританию сигареты под видом одежды

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина приобрел сигареты с белорусскими акцизными марками и расфасовал их по коробкам. В каждую посылку он помещал по 65 блоков, после чего отправлял их в Ковентри, Дейвентри, Нортгемптон и Бирмингем. В декларациях содержимое отправлений указывалось как одежда.

Эксперты оценили стоимость изъятой партии из 2600 сигарет в 351 тыс. рублей.

По факту контрабанды табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Матвей Николаев