Дивиденды возвращают в поля

Зернотрейдер «Родные поля» взыскал с бывшего владельца Петра Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над компанией. Арбитражный суд Ростовской области 17 сентября полностью удовлетворил требования компании. Выплаты были произведены в 2023 году, однако нынешний владелец «Родных полей» считает, что господин Ходыкин не имел права принимать решения о распределении прибыли. Ответчик с решением не согласен и намерен обжаловать его в апелляционной инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражных дел, иск ООО «Родные поля» к Петру Ходыкину был подан в марте 2026 года. Компания потребовала признать недействительными решения единственного участника ООО «ТД “РИФ”» от 14 июля, 31 августа, 19 октября, 15 ноября, 5 и 11 декабря 2023 года о распределении дивидендов в пользу господина Ходыкина и взыскать с него 24 млрд руб. Решения принимались еще в период, когда зернотрейдер носил название ООО «Торговый дом “РИФ”»: в апреле 2024 года компания была переименована в ООО «Родные поля».

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Родных полей» в 2025 году составила 2,32 млрд руб., валовая прибыль — 1,44 млрд руб., чистый убыток — 6,39 млрд руб. Активы компании на конец года оценивались в 16,61 млрд руб., капитал и резервы — в 10,94 млрд руб.

По версии истца, после того как суд признал недействительным переход долей компании к господину Ходыкину и впоследствии взыскал 100% долей в доход РФ, у него не было законных оснований управлять обществом и принимать решения о распределении прибыли. Поэтому компания считает выплаченные дивиденды убытками, причиненными действиями иностранного инвестора.

Защита с этой позицией не согласна. По мнению представителей господина Ходыкина, компания не может требовать возврата дивидендов: оспаривать такие выплаты мог бы другой участник общества, однако на момент рассмотрения спора другого участника не было. Кроме того, защита настаивала, что дивиденды нельзя квалифицировать как убытки. Представители Петра Ходыкина также указывали, что он отказался от иностранного гражданства и потому не может считаться иностранным инвестором. Еще одним аргументом стала сумма, фактически полученная ответчиком: в ходе одного из заседаний его представители заявляли, что непосредственно господину Ходыкину было перечислено 20,399 млрд руб., тогда как оставшиеся средства составляли НДФЛ. Поэтому, по их мнению, взыскивать с него всю сумму в 24 млрд руб. некорректно.

Еще в марте суд принял обеспечительные меры по иску: наложил арест на движимое и недвижимое имущество господина Ходыкина и денежные средства на его банковских счетах, включая будущие поступления, в пределах 24 млрд руб. Исключение составили средства в размере прожиточного минимума на самого ответчика и его иждивенцев. Такие меры суд принял определением от 4 марта.

Размер требований связан с распределением накопленной прибыли. Согласно представленному в деле отчету об оценке рыночной стоимости компании, составленному в октябре 2025 года, в 2021 и 2022 годах зернотрейдер не распределял чистую прибыль. Позднее прибыль за 2017–2023 годы была распределена на выплату дивидендов в размере 24 млрд руб.

Спор о дивидендах связан с более масштабным конфликтом вокруг права Ходыкина на владение и управление «ТД “РИФ”». В конце 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компанию в доход РФ. Ведомство указывало, что зернотрейдер является стратегическим хозяйственным обществом, а его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%.

По версии Генпрокуратуры, над компанией при участии офшорных структур был установлен иностранный контроль, конечным бенефициаром которого являлся господин Ходыкин, на тот момент гражданин Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ.

Стратегический статус компании ранее был установлен ФАС. Господин Ходыкин пытался оспорить это решение в суде, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении его заявления, а апелляция оставила решение без изменения. Впоследствии 100% долей «ТД “РИФ”» были взысканы в доход РФ, а с февраля 2025 года владельцем компании стало Росимущество. Затем актив перешел под управление одной из структур Россельхозбанка.

На фоне этого спора защита пыталась расширить круг участников процесса по делу о дивидендах. Сторона ответчика заявляла ходатайства об истребовании доказательств, привлечении правительства Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону и нового владельца зернотрейдера — АО «Тиара Холдинг», проведении экспертизы о том, являлось ли общество стратегическим предприятием на момент подачи иска, а также об отводе судьи. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Согласно картотеке арбитражных дел, в процесс также пыталась вступить зарегистрированная в Дубае GTCS Trading DMCC. Компания ссылалась на то, что в апреле 2022 года продала господину Ходыкину 83,74% доли в уставном капитале «ТД “РИФ”» и возможные последствия спора могут затронуть ее права. Суд отказал, указав, что предметом разбирательства являются законность осуществления Ходыкиным корпоративных прав и принятых им решений о выплате дивидендов, а права бывших участников общества предметом спора не являются.

Отказы суда первой инстанции в привлечении третьих лиц обжаловались в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, который 4 июня оставил их без изменения. В дальнейшем отдельные процессуальные споры дошли до Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Согласно картотеке арбитражных дел, 16 сентября одна из кассационных жалоб была принята к производству. Эти разбирательства касаются порядка участия третьих лиц и не затрагивают существо требований «Родных полей» о взыскании 24 млрд руб.

Изначально дело рассматривала судья Ольга Ганюшкина. 10 сентября из-за ее продолжительного отсутствия дело передали судье Виктории Захаровой. В определении суда указано, что это было сделано для предотвращения нарушения процессуальных сроков и своевременного рассмотрения спора. После замены судьи заседание назначили на 17 сентября.

ООО «Торговый дом “РИФ”» было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта. На протяжении ряда лет компания занимала одну из ключевых позиций в экспорте российского зерна. В апреле 2024 года она сменила название на ООО «Родные поля».

В июле 2026 года АО «Тиара Холдинг» приобрело 100% долей «Родных полей» у Росимущества на аукционе за 11,7 млрд руб. — по начальной цене. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 7 сентября.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано. Ответчик намерен обратиться в апелляционную инстанцию.

Роман Лаврухин