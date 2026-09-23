В Калининградской области прожиточный минимум в 2027 году может вырасти до 20,8 тыс. рублей
В Калининградской области с 1 января 2027 года планируют увеличить величину прожиточного минимума. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства для публичного обсуждения, которое продлится до 29 сентября.
Прожиточный минимум в Калининградской области предложили повысить на 6,8%
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Согласно документу, прожиточный минимум в расчете на душу населения может составить 20 834 рубля в месяц. Для трудоспособных жителей его предлагают установить на уровне 22 709 рублей, для пенсионеров — 17 917 рублей, для детей — 20 209 рублей.
В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 19 507 рублей. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 21 263 рублей, для пенсионеров — 16 776 рублей, для детей — 18 922 рубля.
Таким образом, в следующем году прожиточный минимум на душу населения может увеличиться на 1327 рублей, или 6,8%. Для трудоспособного населения рост составит 1446 рублей, для пенсионеров — 1141 рубль, для детей — 1287 рублей.
В 2026 году показатель в регионе вырос почти на 7% по сравнению с предыдущим годом и превысил среднероссийское значение на 3%.