В Калининградской области прожиточный минимум в 2027 году может вырасти до 20,8 тыс. рублей

В Калининградской области с 1 января 2027 года планируют увеличить величину прожиточного минимума. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства для публичного обсуждения, которое продлится до 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прожиточный минимум в Калининградской области предложили повысить на 6,8%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Прожиточный минимум в Калининградской области предложили повысить на 6,8%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно документу, прожиточный минимум в расчете на душу населения может составить 20 834 рубля в месяц. Для трудоспособных жителей его предлагают установить на уровне 22 709 рублей, для пенсионеров — 17 917 рублей, для детей — 20 209 рублей.

В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 19 507 рублей. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 21 263 рублей, для пенсионеров — 16 776 рублей, для детей — 18 922 рубля.

Таким образом, в следующем году прожиточный минимум на душу населения может увеличиться на 1327 рублей, или 6,8%. Для трудоспособного населения рост составит 1446 рублей, для пенсионеров — 1141 рубль, для детей — 1287 рублей.

В 2026 году показатель в регионе вырос почти на 7% по сравнению с предыдущим годом и превысил среднероссийское значение на 3%.

Матвей Николаев