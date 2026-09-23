В Мурманской области расширят маршруты и инфраструктуру для автотуристов

В Мурманской области до 2035 года планируют увеличить число автомобильных туристических поездок почти вдвое — с 230 до 430 в год. Для этого в регионе будут развивать дорожную инфраструктуру, создавать новые маршруты и объекты для туристов, а также расширять придорожный сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2035 году число объектов дорожного сервиса в регионе планируют довести до 83

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ К 2035 году число объектов дорожного сервиса в регионе планируют довести до 83

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Соответствующую программу утвердило правительство Мурманской области. В документе отмечается, что автомобильные путешествия особенно востребованы в регионе из-за значительных расстояний между туристическими объектами.

Сейчас в Мурманской области действуют два автомобильных маршрута общей протяженностью более 3 тыс. км. Один из них — «Городские пейзажи и старинные села: на авто по Кольскому полуострову» — рассчитан на четыре дня и имеет протяженность 1,54 тыс. км. Второй, «Путешествие по Мурманской области: от Белого до Баренцева моря», занимает девять дней и охватывает 1,58 тыс. км.

К 2035 году число объектов дорожного сервиса в регионе планируют довести до 83. Кроме того, программа предусматривает создание кемпингов и туристических стоянок, установку санитарных модулей, душевых и модульных прачечных, обустройство парковок и развитие навигации. Для туристических объектов предусмотрено создание 48 элементов навигации, включая информационные стенды.

Власти также намерены улучшать мобильную связь и доступ к интернету на маршрутах. В зонах дорожного сервиса и отдыха планируется создать до десяти объектов общественного питания. Отдельное направление программы — повышение доступности туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Карина Дроздецкая