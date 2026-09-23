В Ярославле возбудили дело по факту слива бензина из припаркованных авто

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело о краже по факту похищения 87 литров бензина из припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инциденты произошли на улице Сосновой в Заволжском районе. Двое местных жителей сообщили полицейским, что из бензобаков их автомобилей — Kia и Volkswagen — пропали 42 и 45 литров бензина. Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый похититель передвигался на арендованном авто.

«В ходе дальнейшей работы установлена личность гражданина 1978 г.р., по имеющимся данным по ночам он «сливал» бензин из припаркованных иномарок с целью его использования в личных целях»,— сообщили в УМВД.

Сейчас полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к еще двум аналогичным фактам.

Алла Чижова