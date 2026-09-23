Главврач ярославской больницы сообщил о кибератаке с требованием выкупа

Главный врач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов рассказал о кибератаке на учреждение, в результате которой с серверов была потеряна информация. По его словам, злоумышленники требовали выкуп, а вредоносная программа была создана в 2026 году и имела украинское происхождение. Об атаке господин Осипов рассказал 23 сентября на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области

Заседание было посвящено, в частности, цифровой безопасности медицинских учреждений региона.

«Это была серьезнейшая атака новым вирусом. С Украины. Мы подключили ФСБ. Вирус свежий, этого года. У нас конкретно была атака, с нас просили выкуп»,— сказал Михаил Осипов.

После инцидента данные на серверах удалось восстановить благодаря резервному копированию, сообщила на заседании и. о. заместителя министра здравоохранения Ярославской области Светлана Белякова.

По словам главврача, после атаки в регионе провели анализ цифровой инфраструктуры медицинских учреждений. Михаил Осипов отметил, что в больницах используется значительный объем программного обеспечения и оборудования иностранного производства. Для Ярославской областной клинической больницы, по его оценке, на замену оборудования для повышения уровня цифровой защиты потребуется около 25 млн руб.

«Может быть, в бюджете следующего года как раз и предусмотреть защиту критической инфраструктуры в части цифровой безопасности»,— предложил господин Осипов.

По словам Светланы Беляковой, сейчас ведется расчет средств, требующихся на повышение цифровой безопасности больниц региона.

Виктория Самко