Как локальные бренды поддерживают в других странах БРИКС
Международный опыт
- ЮАР. Членство в национальной кампании Proudly South African платное и требует аудита. Участники получают право использовать специальный знак местного происхождения и качества, доступ к онлайн-порталу, выставкам, потребительским кампаниям и отраслевым мероприятиям, а также приоритетный доступ к государственным тендерам. Отдельное направление Local Fashion Police посвящено моде. Оно в том числе предполагает преференции на популярных рынках и рекламу на стадионах.
- Китай. Шанхай поддерживает локальные марки через маркетинговые акции, pop-up и флагманские магазины, коллаборации в торговых зонах, участие в фестивале 55 Shopping Festival и сезоне «Шанхайское лето». Для fashion-индустрии создан стандарт «Шанхайская модная продукция» и список «Шанхайская мода 100+». Программа Fashion Town в Пуюане помогает дизайнерам, которые работают как безымянные OEM-производители, создавать и развивать собственные бренды.
- Индия. В рамках федеральной программы One District One Product (ODOP) выбирается, брендируется и продвигается конкретный продукт от каждого региона. Для модной индустрии такая модель особенно актуальна в тех штатах, где одежда, ткани и ремесла являются частью культурной специализации. На государственном маркетплейсе GeM есть выделенная витрина ODOP, созданы торгово-выставочные хабы Unity Malls, власти создали бренд-платформу ODOP Bazaar, разработали официальный брендбук и зарегистрированный товарный знак ODOP.
- Бразилия. Система SEBRAE помогает малым производителям объединяться под коллективными брендами и географическими указаниями, сопровождает регистрацию интеллектуальной собственности и создает каналы продвижения. В том числе организуются выставки и бренд-сессии, где локальные производители встречаются с крупными рестораторами, отельерами и ритейлерами.