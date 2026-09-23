В Москве подали иск против организаторов концерта Канье Уэста почти на миллион рублей
В суд Москвы поступил еще один иск против организаторов концерта Канье Уэста
В Преображенский суд Москвы поступил иск к агентству Say Agency — организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец требует вернуть деньги за билеты и выплатить компенсацию морального вреда. Сумма иска — более 800 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Канье Уэст
Фото: Ashley Landis / AP
Заявитель заплатил за четыре билета на концерт 640 тыс. руб., общая стоимость заказа составила 704 тыс. руб. Иску подан к ООО «Сэй Эдженси», которое выступает организатором мероприятия. Вторым ответчиком указано ООО «Интикетс», «фактически получившее денежные средства от истца».
С ответчиков просят взыскать сумму за билеты, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы и судебные расходы.
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже четыре иска: в Санкт-Петербурге, Воронеже, а также два в Москве.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Петербург выпал из тура».
При отмене концерта или смене площадки зритель вправе потребовать возврат денег: условия о «невозвратности» билета юридической силы не имеют. При переносе первоначальный договор расторгается, и потребитель не обязан соглашаться на новый; организатор должен вернуть полную стоимость и возместить связанные с отменой убытки, если требование о возврате подано более чем за месяц до мероприятия.
Отказ от добровольного возврата переводит спор в плоскость дополнительных требований — неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. При массовых обращениях и взыскании значительных сумм риск банкротства организатора юрист оценивал как экстремально высокий, а после подключения Роспотребнадзора, по его оценке, поток заявлений может усилиться.