В Москве подали иск против организаторов концерта Канье Уэста почти на миллион рублей

В Преображенский суд Москвы поступил иск к агентству Say Agency — организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец требует вернуть деньги за билеты и выплатить компенсацию морального вреда. Сумма иска — более 800 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Ashley Landis / AP Канье Уэст

Фото: Ashley Landis / AP

Заявитель заплатил за четыре билета на концерт 640 тыс. руб., общая стоимость заказа составила 704 тыс. руб. Иску подан к ООО «Сэй Эдженси», которое выступает организатором мероприятия. Вторым ответчиком указано ООО «Интикетс», «фактически получившее денежные средства от истца».

С ответчиков просят взыскать сумму за билеты, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы и судебные расходы.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже четыре иска: в Санкт-Петербурге, Воронеже, а также два в Москве.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Петербург выпал из тура».