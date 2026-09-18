Петербург выпал из тура

Санкт-Петербург исчез из расписания мирового тура американского рэпера Канье Уэста (Йе). Ранее на официальном сайте артиста были заявлены два выступления на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Организатор концертов Say Agency связывает произошедшее с реакцией музыканта на «хаос» вокруг его приезда в Россию и утверждает, что даты вернутся после решения оставшихся вопросов. Между тем договор аренды стадиона все еще не заключен, а в комитет по культуре Петербурга по-прежнему не поступила заявка на согласование мероприятия. За три недели до заявленной даты концертов покупатели билетов продолжают добиваться возврата денег, в том числе через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Evan Vucci / AP Канье Уэст

Фото: Evan Vucci / AP

Информация о петербургских концертах 10 и 11 октября пропала с сайта Ye Live Concert Tour 18 сентября. В расписании предстоящих концертов остались Джакарта (24 октября), Хьюстон (31 октября), Даллас (7 ноября) и Финикс (21 ноября). Официального сообщения самого артиста об отмене выступлений в Петербурге не опубликовано.

Гендиректор Say Agency Анна Субчева объяснила исчезновение дат «реакцией на тот хаос», который возник вокруг концертов Йе в России.

Артист, по ее словам, получает от организаторов информацию о происходящем и после решения спорных вопросов «все вернет обратно». В разговоре с журналистами госпожа Субчева назвала происходящее «беспрецедентной акцией хейта» и заявила, что часть вопросов организаторы не могут решить быстрее по объективным причинам. Когда процесс будет завершен, заверила она, информация о концертах вновь появится.

16 сентября 132 покупателя билетов на концерт Йе получили ответ от комитета по культуре Петербурга. Заместитель председателя ведомства Станислав Молдованов указал, что правообладатель площадки должен согласовать проведение мероприятия с комитетом, однако сведениями о формировании соответствующей заявки ведомство не располагает. «Газпром Арена» ранее также неоднократно заявляла, что договор аренды с организатором не заключен и без него мероприятие на стадионе состояться не может.

О двух первых публичных сольных концертах Канье Уэста в России Say Agency объявило 17 августа: выступления назначили на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в VIP-ложе, танцпол — 25 тыс. руб. Организатор утверждал, что за первые сутки было реализовано около 81 тыс. билетов, а за два дня — более 100 тыс.

Первоначально анонс концертов появился и на ресурсах самой «Газпром Арены».

24 августа стадион сообщил, что договора аренды с Say Agency нет, а рекламная кампания и продажа билетов, по версии площадки, начались без необходимых для проведения концерта документов.

Организаторы заявили, что о позиции стадиона узнали одновременно со зрителями. Агентство утверждало, что анонс и начало продаж были согласованы официальным письмом площадки, контракт с самим Йе уже подписан и артисту выплачен аванс.

28 августа госпожа Субчева говорила, что Say Agency подписало договор аренды со своей стороны и ожидает подписи площадки. По состоянию на тот момент в афише «Газпром Арены» концерты исполнителя уже не значились. После анонса концертов в Смольный начали поступать жалобы. Их авторы выступали против приезда артиста из-за его прежних антисемитских высказываний, одобрительных слов в адрес Адольфа Гитлера и использования нацистской символики, считая его выступление недопустимым в городе, пережившем блокаду. Комитет по культуре судьбу концертов не комментировал, а вице-губернатор Борис Пиотровский называл происходящее взаимоотношениями коммерческих структур.

Тем не менее 3 сентября Анна Субчева заявила, что организаторы не рассматривают ни отмену, ни перенос дат или смену площадки. Агентство также опубликовало документы, на основании которых была начата продажа билетов. Среди них было письмо за подписью председателя правления ФК «Зенит» Константина Зырянова о возможности предоставить арену с 6 по 13 октября для выступления «популярного западного артиста» при выполнении ряда условий, включая заключение договора аренды и внесение предоплаты.

Однако 4 сентября «Газпром Арена» вновь сообщила, что концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет.

Позднее публикации Say Agency с заверениями об отсутствии отмены или переноса, а также фотографии документов исчезли из Telegram-канала агентства.

Параллельно возникли споры вокруг возврата билетов. 6 сентября Роспотребнадзор вынес ООО «Сэй Эдженси» предостережение после обращений покупателей. Один из заявителей сообщал об отказе вернуть деньги за приобретенный по акции билет. Покупатели начали обращаться и в суды. Центральный районный суд Воронежа зарегистрировал иск к ООО «Сэй Эдженси» по спору о возврате денег за четыре билета общей стоимостью 145 тыс. руб. 18 сентября стало известно о втором иске — судебный участок №105 в московских Сокольниках зарегистрировал заявление о взыскании 46 тыс. руб. за билеты и 4,2 тыс. руб. сервисного сбора, а также компенсации морального вреда и штрафа.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург