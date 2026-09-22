К организатору концертов Канье Уэста подали новый иск на 160 тыс. рублей

В мировой суд Бабушкинского района Москвы поступил иск к Say Agency, выступающему организатором концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец требует вернуть деньги за билеты на мероприятие, а также возместить расходы на уже оплаченные транспорт и гостиницу. Общая сумма иска — почти 160 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Согласно документам, истец заплатил за два билета 80 тыс. руб., а также оплатил сервисный сбор в размере 8 тыс. руб. Помимо этого были оплачены билеты на поезд (32,6 тыс. руб.) и забронирована гостиница (29,7 тыс. руб.). Истец просит взыскать с ООО «Сэй Эдженси» полную сумму билетов и сервисный сбор. Также исковые требования включают:

4500 руб. — возмещение ущерба за билеты на поезд;

30 000 руб. — компенсация морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы;

35 000 руб. — за юридические услуги;

2397 руб. — за почтовые расходы.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже три иска: в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве.

О развитии ситуации с концертами — в материале «Ъ» «Петербург выпал из тура».