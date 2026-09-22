К организатору концертов Канье Уэста подали новый иск на 160 тыс. рублей
В мировой суд Бабушкинского района Москвы поступил иск к Say Agency, выступающему организатором концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец требует вернуть деньги за билеты на мероприятие, а также возместить расходы на уже оплаченные транспорт и гостиницу. Общая сумма иска — почти 160 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Согласно документам, истец заплатил за два билета 80 тыс. руб., а также оплатил сервисный сбор в размере 8 тыс. руб. Помимо этого были оплачены билеты на поезд (32,6 тыс. руб.) и забронирована гостиница (29,7 тыс. руб.). Истец просит взыскать с ООО «Сэй Эдженси» полную сумму билетов и сервисный сбор. Также исковые требования включают:
- 4500 руб. — возмещение ущерба за билеты на поезд;
- 30 000 руб. — компенсация морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы;
- 35 000 руб. — за юридические услуги;
- 2397 руб. — за почтовые расходы.
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. К организаторам концерта подали уже три иска: в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве.
О развитии ситуации с концертами — в материале «Ъ» «Петербург выпал из тура».
Отказ Say Agency возвращать деньги за билеты, купленные по акции, стал предметом спора, поскольку по разъяснению от 27 августа 2026 года, при переносе или отмене мероприятия первоначальный договор расторгается. Потребитель не обязан заключать новый договор, а организатор должен вернуть полную стоимость и возместить связанные с отменой убытки, если требование поступило ранее чем за месяц до мероприятия.
В сентябре 2026 года Роспотребнадзор сообщил, что сведения на сайте Say Agency не соответствовали требованиям о полной, своевременной и достоверной информации о продавце и товаре. После объявления петербургского концерта в августе 2026 года Союз потребителей России предложил обязать организаторов оформлять необходимые документы еще до начала продаж. Юрист оценил риск банкротства организатора как экстремально высокий при массовых обращениях и взыскании крупных сумм.