Суд продлил арест гендиректору премии Кардо по делу о хищении 4,2 млн рублей

Суд в Ставропольском крае продлил до 21 мая арест гендиректора международной премии уличной культуры и спорта Кардо Валентина Работенко, которого обвиняют в хищении более 4 млн руб. господдержки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Валентин Работенко был задержан в январе по подозрению в мошенничестве. Он является председателем общественной организации «Улицы России», занимающейся развитием уличной культуры и спорта.

«Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 21 мая»,— говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Валентин Работенко вместе с другими сотрудниками организации похитил не менее 1,9 миллиона рублей, выделенных Министерством молодежной политики Ставропольского края на подготовку и проведение конкурса-премии Кардо. Они предоставили поддельные квитанции о перелетах не менее 50 человек, которые не участвовали в премии.

Кроме того, обвиняемый совместно с двумя сообщниками украл более 2,3 млн руб., выделенных в форме гранта на питание участников международной премии Кардо в прошлом году, предоставив заведомо ложные отчетные документы.

Тат Гаспарян