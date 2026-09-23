Власти не планируют возобновлять авиарейсы из Ярославля в Москву

Авиасообщение между Ярославлем и Москвой пока восстанавливать не планируется. Причиной в правительстве Ярославской области называют низкую загрузку рейсов. Об этом сообщает 76.RU со ссылкой на управление массовых коммуникаций регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рейсы между городами авиакомпания «РусЛайн» выполняла с октября 2024 года дважды в неделю на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Фактическая загрузка воздушных судов составляла 25–45%. По данным областного правительства, большинство пассажиров предпочитали добираться до Москвы железнодорожным транспортом или на автомобилях.

В качестве альтернативы власти делают ставку на железнодорожное сообщение. С августа между Ярославлем и Москвой курсируют двухэтажные поезда «Аврора». Время в пути составляет около трех часов.

Виктория Самко