В Ярославле рассказали об условиях действия пересадочного тарифа

В Ярославле и Рыбинске для работы пересадочного тарифа в общественном транспорте пассажир должен прикладывать к валидатору одну и ту же карту. Об этом рассказали в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как и анонсировалось ранее, тариф будет введен с 1 октября. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Михаил Евраев. По условиям тарифа пассажир в течение 45 минут после первой оплаты в общественном транспорте может бесплатно пересесть на другой транспорт.

Для оплаты проезда нужно использовать «Карту жителя Ярославской области», персонифицированную электронную транспортную карту для льготников или «Ятранспортную карту». При пересадке пассажир обязан повторно приложить карту к валидатору для приобретения нового билета за ноль рублей. Если с первой оплаты пройдет больше 45 минут, то с карты спишется полная стоимость проезда.

«Пересесть можно на любом городском маршруте — направление движения и номер маршрута значения не имеют»,— уточнил губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова