Экс-главу Ростова Алексея Логвиненко оставили в СИЗО до 23 октября

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко. Соответствующее решение принято по итогам заседания 21 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Срок содержания под стражей продлен на один месяц — до 23 октября 2026 года включительно. Судебный акт не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении господина Логвиненко возбуждено 24 октября 2025 года по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 9 декабря 2025 года с ним было соединено уголовное дело в отношении ряда лиц по статьям о взяточничестве и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Мария Хоперская