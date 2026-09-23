В Петербурге при двух ночных пожарах эвакуировали четырех человек

Два пожара произошли ночью 23 сентября в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В обоих случаях сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей. Всего из опасной зоны вывели четырех человек, сообщили в городском ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два ночных пожара на юге Петербурга привели к эвакуации четырех человек

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Два ночных пожара на юге Петербурга привели к эвакуации четырех человек

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Первый вызов поступил в 03:11 с проспекта Стачек, 88. В кафе площадью 25 кв. м огонь распространился на 3 кв. м. Три пожарных расчета в составе 15 человек эвакуировали двух человек и ликвидировали возгорание к 03:58.

В 04:45 спасателей вызвали на улицу Маршала Казакова, 50, корпус 1. В однокомнатной квартире на площади 10 кв. м горели кухня и балкон. Четыре пожарных расчета, в которых работали 17 человек, эвакуировали двух жильцов. В 05:22 пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших в результате обоих происшествий не поступало.

Матвей Николаев