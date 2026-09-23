В Ярославской области объем выдачи ипотеки в августе вырос на 9%

В Ярославской области в августе банки выдали 720 ипотечных кредитов на 2,4 млрд руб. Объем выдачи вырос на 9% по сравнению с июлем, количество кредитов — на 5%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3,4 млн руб., увеличившись за месяц на 4%. Средний срок кредитования вырос с 237 до 240 месяцев.

За восемь месяцев 2026 года жители Ярославской области оформили 5,32 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,1 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 3,4 млн руб., средний срок — 242 месяца.

Ярославская область заняла 45-е место среди 70 регионов, представленных в рейтинге ОКБ, по объему выданных ипотечных кредитов в августе.

Виктория Самко