Заммэра Николая Степанова наградили Почетным знаком Ярославля

Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов награжден Почетным знаком города Ярославля II степени. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов. Награда присуждена за «многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городе Ярославле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Степанов

Фото: мэрия Ярославля Николай Степанов

Фото: мэрия Ярославля

Николаю Степанову 58 лет. Он окончил в 1993 году Институт инженеров водного транспорта в Нижнем Новгороде по специальности «инженер-электрик». С 1998 года работал в муниципальных предприятиях Ярославля, в 2007 году перешел в органы городского самоуправления. В 2009 году возглавил департамент городского хозяйства, а в 2012–2016 годах был заместителем мэра — директором департамента городского хозяйства. В 2017–2022 годах работал в администрации Ярославского района, где курировал в том числе ЖКХ, строительство, дороги и благоустройство. В 2022 году вернулся в мэрию Ярославля на должность заммэра по ЖКХ.

Почетным знаком I степени награждена член совета местного отделения Союза пенсионеров России Валентина Быкова. Знак II степени получил тренер-преподаватель СШОР №17 Вячеслав Кононов. Знаки III степени присуждены главе территориальной администрации Заволжского района Андрею Мамонтову и заштатному клирику Яковлевско-Благовещенского храма Вадиму Толкунову.

Антон Голицын