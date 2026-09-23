В Петербурге 23 сентября воздух прогреется до +18 градусов

В Санкт-Петербурге в среду, 23 сентября, ожидается облачная погода с небольшим дождем. Днем температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург накроют облака и небольшой дождь при температуре до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург накроют облака и небольшой дождь при температуре до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Утром температура составила +11,9 градуса. Днем ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным. Атмосферное давление ночью немного снизится, а в дневные часы существенно не изменится.

Продолжительность светового дня 23 сентября составит 12 часов 11 минут: солнце взойдет примерно в 06:44 и зайдет в 18:55.

В четверг, 24 сентября, в Санкт-Петербурге станет еще теплее — до +17…+19 градусов. При этом дождь ожидается в течение всего дня, местами он будет умеренным. В пятницу, 25 сентября, существенных осадков не прогнозируется, температура составит +14…+16 градусов.

Матвей Николаев