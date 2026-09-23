Более 80 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 23 сентября, более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: 1-я Гвардейская, 1-я линия ПРК, 2-я линия ПРК, Адыгейская Набережная, Аляскинская, Армавирская, Армавирский проезд, 4-й проезд Архангельский, Березанская, Берлизова, Болотникова, Брестская, Буденного, Веселый переулок, Вишняковой, Виноградный переулок, Вольная, Гоголя, Головатого, Губкина, Декабристов, Достоевского, Екатеринодарская, Еловая, Жукова, Заполярная, Звездный переулок, Земляничная, Исаева, Кавказская, Казачья, Ким, Кирова, Кишиневская, Ковалева, Ковтюха, Красных Партизан, Красных Зорь, Красных Зорь 1-й проезд, Красных зорь 2-й проезд, Кузнечная, Куйбышева, Куйбышева проезд, Мускатная, Народная, Наримановская, Некрасова 2-й проезд, Некрасова 3-й проезд, Некрасова, Окружная, Осипенко, Отрадный проезд, Отрадная, Павлова, Передовая, Первомайский 2-й проезд, Пионерская, Пластунская, Поморская, Потемкинская, Пригородная, Раздольная, Рязанская, Северная, Сидоренко, Ставропольская, Стременная, 1-я Сторожевая, Сторожевая, Темрюкская, Темрюкский 2-й проезд, Тихий переулок, Тихорецкая, Ткачева, Триумфальная, Уманская, Х. Ленина, Черноморская, 1-й проезд Черноморский, 2-й проезд Черноморский, Чернышевского 2-й проезд, Чернышевского 3-й проезд, Чернышевского, Шереметьевская, Школьная, Щорса, 30-я Иркутская Дивизия.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.