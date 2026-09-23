Главные новости к утру 23 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН.

Нерюнгринская ГРЭС в Якутии остановила работу после пожара, введен режим повышенной готовности.

Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем.

Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за пикет на Красной площади.

Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление, узнало Reuters.