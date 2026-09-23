Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Истребители Польши были подняты из-за российского Ил-20, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, самолет был перехвачен над Балтийским морем в 40 км от польского побережья.

«Это не изолированные инциденты, а элемент постоянного давления. Небо Польши находится под непрерывным наблюдением, а армия Польши остается в боевой готовности!» — написал министр обороны в соцсети X.

Польша ранее неоднократно поднимала истребители из-за действий российских ВВС. Ранее истребители были подняты 1 сентября из-за Ил-20 России над Балтийским морем. В августе самолеты были подняты из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».