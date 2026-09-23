Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой
Истребители Польши были подняты из-за российского Ил-20, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, самолет был перехвачен над Балтийским морем в 40 км от польского побережья.
«Это не изолированные инциденты, а элемент постоянного давления. Небо Польши находится под непрерывным наблюдением, а армия Польши остается в боевой готовности!» — написал министр обороны в соцсети X.
Польша ранее неоднократно поднимала истребители из-за действий российских ВВС. Ранее истребители были подняты 1 сентября из-за Ил-20 России над Балтийским морем. В августе самолеты были подняты из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».
Перехват не означает автоматически, что российский самолет вошел в воздушное пространство Польши. В августе 2026 года польские военные сообщали о перехвате разведывательного Ил-20 в международном воздушном пространстве: у самолета не было плана полета и включенного транспондера, при этом польская сторона отдельно подчеркнула, что граница страны не нарушалась.
Та же граница между сопровождением в международном пространстве и нарушением национальной территории фигурировала в сообщении Польши об эпизоде октября 2025 года с Ил-20. Более жесткий сценарий НАТО обсуждало отдельно — как возможный ответ именно на нарушение воздушного пространства; генеральный секретарь альянса Марк Рютте тогда заявил о готовности к такому шагу.