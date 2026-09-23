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Лавров прилетел в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. Выступление главы МИД запланировано на 26 сентября.

На полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров примет участие в нескольких десятках двусторонних и многосторонних переговоров. 23 сентября он встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Накануне нынешнего контакта Сергей Лавров и Марко Рубио встречались на саммите АСЕАН в Маниле в июле. Эта встреча стала последним известным очным контактом глав внешнеполитических ведомств России и США перед переговорами в Нью-Йорке.

На одной из предыдущих встреч, о которой сообщалось 25 сентября 2025 года, переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио проходили без вступительных слов и присутствия прессы, продолжаясь менее часа.

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