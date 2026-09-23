Режим повышенной готовности ввели в Якутии после остановки Нерюнгринской ГРЭС

Работа Нерюнгринской ГРЭС в Якутии приостановлена после пожара на трансформаторной подстанции, сообщила администрация Нерюнгринского района. Глава района Максим Терещенко объявил режим повышенной готовности.

«Ситуация на ГРЭС продолжает оставаться сложной. В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор»,— указано в сообщении администрации.

Как добавил Максим Терещенко, в Серебряном Бору готовят к запуску котлы на мазуте. В Нерюнгри для розжига греют мазут, чтобы запустить водогрейную котельную.

Глава Якутии Айсен Николаев допустил, что в Нерюнгри и Серебряном Бору объявят режим ЧС. По его словам, это позволит принимать решения оперативно.

Пожар на Нерюнгринской ГРЭС произошел 22 сентября — загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на площади 90 кв. м. Пострадал один человек. Предварительной причиной МЧС назвало аварийную работу электрооборудования.