Троим не продлевать

После полутора недель переговоров послы стран—членов Евросоюза исключили из санкционного списка инвестора и филантропа Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Решающей стала позиция Франции, также исключение россиян из санкционного списка лоббировали Словакия и Люксембург. Одновременно Евросоюз впервые продлил персональные санкции в отношении около 3 тыс. российских физических и юридических лиц сразу на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

«В контексте пересмотра санкций совет принял решение не продлевать включение в список трех индивидуальных лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших»,— говорится в заявлении Совета ЕС.

Вопрос о выводе из-под санкций инвестора и филантропа Алишера Усманова и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана был поднят еще в середине сентября. За исключение предпринимателей из списков выступали Франция, Словакия и Люксембург. Однако на заседании 15 сентября послам стран ЕС не удалось прийти к согласию, и санкции в итоге продлили всего на неделю — до 22 сентября. Это время было решено отвести на переговоры.

21 сентября появилась информация о достигнутом компромиссе: санкционный режим решили продлить сразу на три года (вместо стандартных шести месяцев) в обмен на исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Однако в самый последний момент против сделки выступила Латвия. Дискуссии возобновились утром 22 сентября, и только к вечеру возражения Риги удалось окончательно снять.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Как пишет газета Financial Times, данный шаг прецедентен и наносит удар по всей санкционной системе ЕС. Если раньше фигурантов вычеркивали из списков в основном по решению суда или в связи со смертью, то исключение предпринимателей стало результатом политической сделки и давления отдельных стран в своих национальных интересах. По оценке издания, этот случай фактически разрушает принцип коллективной солидарности внутри блока: теперь и другие государства ЕС вряд ли захотят жертвовать своими интересами при согласовании будущих ограничений. Именно поэтому санкции в отношении остальных фигурантов решили продлить сразу на три года — Брюссель попытался застраховаться от того, чтобы каждые полгода отдельные европейские столицы выдвигали новые ультиматумы.

Алишера Усманова и Михаила Фридмана включили в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года. Ограничения включали заморозку активов и запрет на въезд в страны—члены Евросоюза. По стандартной процедуре послы стран—членов ЕС единогласно согласуют продление санкций раз в полгода, однако в этом году обсуждался вариант перехода на систему, согласно которой продление санкций будет происходить раз в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инвестор Алишер Усманов Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Инвестор Алишер Усманов Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото

Изначально снять санкции с Алишера Усманова хотела Словакия, которая также настаивала на исключении из списка основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Днем позднее, по данным Financial Times, к требованию двух стран присоединились Италия и Хорватия. Западные СМИ утверждали, что Франция настаивала на исключении из санкционного списка только Алишера Усманова из-за договоренностей с Азербайджаном, который согласен взамен освободить из тюремного заключения ранее осужденных французских граждан. Сам Париж преподносил эту идею своим союзникам как «политический компромисс».

Также на исключении российских предпринимателей из списка настаивал Люксембург, у которого на это были свои причины: в мае 2024 года Михаил Фридман подал к этому государству иск на $16 млрд, который находится на рассмотрении Гонконгского арбитража. В нем основатель «Альфа-групп» оспаривает заморозку активов, которыми в разных странах он владеет через люксембургские холдинговые компании.

Положительному решению по Алишеру Усманову во многом способствовало обращение его адвокатов к Еврокомиссии (ЕК).

По данным портала IntelliNews, 14 августа они направили письмо в ЕК, в котором указали, что в период с 2022 по 2026 год более 3235 публикаций в СМИ были исправлены с целью удаления ложных утверждений об Алишере Усманове. Всего решения затронули 60 стран, в том числе всех членов Евросоюза, Великобританию и США. На основании информации из этих публикаций и материалов расследований представителей российской оппозиции и было принято решение о введении рестрикций в отношении основателя холдинга USM.

Наиболее громким прецедентом в этом процессе стало решение Земельного суда Гамбурга от 23 января 2026 года. Тогда коллегия судей встала на сторону российского инвестора в его тяжбе против одной из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung. В 2023 году издание опубликовало материал «По поручению Кремля», в котором сделало ряд утверждений о тесных связях Алишера Усманова с российскими госструктурами. Журналисты газеты не смогли предоставить доказательства своих слов, ввиду чего иск Алишера Усманова о клевете был удовлетворен в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев

Фото: Крымский федеральный университет Бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев

Фото: Крымский федеральный университет

Также из санкционного списка был исключен Андрей Фалалеев, бывший ректор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Он был под санкциями ЕС с 2023 года.

Кроме того, из списка ЕС вычеркнули одно юрлицо: Redbird Corporate Services Ltd. Эта зарегистрированная на Маврикии компания была внесена в черный список в 2025 году за то, что якобы помогала российским экспортерам обходить санкции.

В Кремле считают незаконными введенные европейскими странами санкции в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также в отношении других российских бизнесменов и граждан. Об этом журналистам 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан»,— сказал он журналистам.

Вероника Вишнякова