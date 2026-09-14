FT: Хорватия и Италия поддержали снятие санкций с Алишера Усманова

Еще две страны — Хорватия и Италия — выступили за исключение основателя холдинга USM Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники. До этого с такой инициативой выступили Франция и Словакия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Усманов попал в санкционный список в 2022 году. Срок действия введенных санкций истекает 15 сентября. Дипломаты ЕС в разговоре с FT отметили, что пока требование снять санкции с бизнесмена оставалось единичным, другим странам было проще его отклонить. При этом большинство европейских государств все еще возражают против инициативы Франции и Словакии. Один из источников отметил, что на сегодняшней встрече дипломатов их ждет «решающее противостояние» по этому вопросу.

Алишер Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $14,5 млрд. Юристы господина Усманова неоднократно оспаривали заявления СМИ о нем и подавали иски с доводами для снятия санкций, однако суд ЕС их отклонял. 14 августа защита бизнесмена направила Еврокомиссии письмо, в котором отметила, что за 2022–2026 годы более 3,2 тыс. публикаций в 60 странах, включая все 27 стран-членов ЕС, США и Великобританию, «были исправлены с целью удаления ложных утверждений об Усманове».