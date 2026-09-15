Семь дней на раздумья

Послам Евросоюза не удалось, как планировалось, 14 сентября договориться о долгосрочном продлении персональных санкций в отношении около 2,6 тыс. российских граждан. В итоге действие санкций пока продлили лишь на неделю, до 22 сентября. Причина — в разногласиях стран—членов ЕС по вопросу исключения из списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь странам—участницам объединения предстоят дополнительные консультации, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Еще за несколько дней до встречи послов ЕС 14 сентября в Брюсселе в западных СМИ начали появляться публикации о том, что Франция намерена добиваться исключения из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова. Причина, по данным Euronews, заключалась в экономических интересах страны, а сам Париж преподносил эту идею своим союзникам как «политический компромисс». При этом изначально вопрос о снятии санкций с господина Усманова подняла Словакия, которая также настаивала на исключении из списка основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Позднее, по данным Financial Times (FT), к требованию двух стран присоединились Италия и Хорватия.

Такая позиция государств, включая тяжеловесов Францию и Италию, застала других членов объединения врасплох, сообщало Politico. В итоге на встрече послов ЕС 14 сентября развернулась дискуссия сторонников и противников снятия санкций с российских бизнесменов. Послы встречались дважды в понедельник, но все, о чем смогли договориться,— это продление санкций на неделю. За это время странам—членам ЕС предстоит согласовать общую позицию, ведь для принятия решения необходимо согласие всех 27 участников объединения.

Западные СМИ приводят отдельные детали идущих в рамках ЕС дискуссий.

Некоторые из них сообщают, что Франция настаивает на исключении из санкционного списка только Алишера Усманова. По данным FT, ее позиция по господину Усманову — следствие сделки с Азербайджаном, который согласен взамен освободить из тюремного заключения ранее осужденных французских граждан.

Газета приводит слова одного французского дипломата о том, что у Парижа «есть конкретная обеспокоенность по поводу национальной безопасности и он желает положительно отреагировать на обращения международных партнеров относительно господина Усманова».

При этом официально Париж и Баку эту информацию не подтверждали.

Вместе с тем Словакия по-прежнему настаивает на том, что из санкционного списка должны быть исключены как господин Усманов, так и господин Фридман. В ходе дискуссий на ее стороне выступил Люксембург, который подтвердил, что решение должно быть принято сразу по двум бизнесменам. У государства на это есть свои причины. Дело в том, что в мае 2024 года господин Фридман подал к Люксембургу иск на $16 млрд, который находится на рассмотрении Гонконгского арбитража. В нем основатель «Альфа-групп» оспаривает заморозку активов, которыми в разных странах он владеет через люксембургские холдинговые компании.

В последние годы защита господина Усманова также предпринимала усилия для снятия санкций с основателя холдинга USM. По данным портала IntelliNews, 14 августа его адвокаты направили письмо в ЕК с требованием исключить российского бизнесмена из санкционного списка. Основанием для его внесения туда в 2022 году послужили публикации в СМИ и материалы расследований представителей российской оппозиции.

В письме адвокатов в ЕК было указано, что в период с 2022 по 2026 год им удалось добиться исправлений и уточнений в 3235 публикациях о господине Усманове в СМИ, в которых содержалась информация, не соответствующая действительности.

Это затронуло СМИ в 60 странах, в том числе во всех странах Евросоюза, Великобритании и США.

Как бы то ни было, продление санкций первоначально на неделю для их дальнейшего согласования — второй случай в практике Евросоюза. Первый произошел в июне 2026 года, когда страны—члены ЕС пытались принять 21-й пакет санкций в отношении России и продлить на год уже действующие рестрикции. Тогда членам объединения также пришлось продлить санкции лишь на неделю из-за вето Греции. Снять его удалось только после того, как Еврокомиссия пошла на уступки Афинам.

Так или иначе, эти прецеденты показывают, что европейские государства начинают жестче отстаивать национальные интересы в пику коллективной позиции по оказанию давления на Россию.

Вероника Вишнякова