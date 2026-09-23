Промышленный конгресс ТПП РФ впервые пройдет в Ярославле

IV международный торгово-промышленный конгресс «Инвестиции. Развитие. Кооперация» впервые пройдет в Ярославле 7 октября в рамках региональной Недели промышленности. В нем примут участие руководители предприятий, торгово-промышленных палат (ТПП), отраслевых союзов и ассоциаций, представители органов власти, научных и образовательных организаций России и зарубежных стран, сообщили в ТПП Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТПП Ярославской области Фото: ТПП Ярославской области

Конгресс организуют Торгово-промышленная палата РФ, правительство Ярославской области, региональная ТПП и Ассоциация «Национальное партнерство развития субконтрактации» при поддержке Минпромторга РФ. С 2023 по 2025 год мероприятие проходило в рамках выставки «Металлообработка».

В программе — пленарное заседание о запуске нового инвестиционного цикла, три тематические сессии по промышленной кооперации и технологическому развитию, а также общероссийская биржа субконтрактов и инжиниринга. На ней заказчики и потенциальные поставщики проведут прямые переговоры по изготовлению комплектующих, литью, механической обработке, оборудованию и металлическим изделиям. Свои заказы уже разместили 13 предприятий из пяти регионов и Москвы.

«Проведение столь масштабного конгресса в Ярославле — это признание инвестиционного и промышленного потенциала нашего региона»,— заявил министр инвестиций и промышленности области Александр Ольхов. По его словам, площадка должна помочь предприятиям обменяться опытом, заключить кооперационные соглашения и найти партнеров для технологического развития.

Неделя промышленности Ярославской области пройдет с 5 по 11 октября в КЗЦ «Миллениум». Организаторами выступают правительство Ярославской области, министерство инвестиций и промышленности, союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области». Генеральный партнер — банк ПСБ. Информационный партнер — «Ъ-Ярославль».

Антон Голицын