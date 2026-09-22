Мартин Гернат не вернется в «Локомотив» в этом сезоне

Словацкий защитник Мартин Гернат не вернется в ярославский «Локомотив», в составе которого выступал последние три сезона. Он подписал контракт со швейцарским ХК «Давос», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

К подписанию соглашения клуб подтолкнула травма защитника Нико Гросса, который не сможет играть около 1,5 месяцев. Контракт с Гернатом подписан на сезон 2026/2027. Как подчеркнули в клубе, защитник провел в Национальной лиге 117 игр, трижды участвовал в Кубке Шпенглера, который проходит в Давосе, а в 2022 году завоевал бронзовую олимпийскую медаль в составе сборной Словакии.

В КХЛ Мартин Гернат выступал только за «Локомотив» — с сезона 2023/24 до сезона 2025/26. За это время защитник вместе с ярославской командой трижды выходил в финал плей-офф и дважды завоевывал Кубок Гагарина, а по итогам сезона 2025/26 стал лучшим в регулярном чемпионате КХЛ по показателю полезности. Ранее президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев высказывал надежду на то, что Гернат вернется в команду.

Алла Чижова