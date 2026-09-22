В Петербурге на капремонт автобусных парков №2 и №6 выделят более 796 млн рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил два конкурса на капитальный ремонт производственных корпусов автобусных парков №2 и №6. Общая начальная стоимость закупок превышает 796 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Пассажиравтотранс» направит почти 800 млн рублей на ремонт двух автобусных парков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Пассажиравтотранс» направит почти 800 млн рублей на ремонт двух автобусных парков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Оба конкурса предусматривают выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, связанных с капитальным ремонтом полов и осмотровых канав. Закупки отличаются объектами и стоимостью работ.

Первый конкурс касается части главного корпуса Автобусного парка №2 на Автобусной улице, 8, литера А. Начальная цена контракта составляет 494,6 млн рублей.

Второй объект — часть производственного корпуса Автобусного парка №6 на улице Стасовой, 14, литера Б. Начальная стоимость работ определена в 301,5 млн рублей.

Обе закупки проводятся в соответствии с 223-ФЗ в форме конкурса в электронной форме. Участвовать в них могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются до 8 октября, подведение итогов обоих конкурсов запланировано на 21 октября.

Матвей Николаев