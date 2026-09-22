В Петербурге на капремонт автобусных парков №2 и №6 выделят более 796 млн рублей
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил два конкурса на капитальный ремонт производственных корпусов автобусных парков №2 и №6. Общая начальная стоимость закупок превышает 796 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».
«Пассажиравтотранс» направит почти 800 млн рублей на ремонт двух автобусных парков
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Оба конкурса предусматривают выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, связанных с капитальным ремонтом полов и осмотровых канав. Закупки отличаются объектами и стоимостью работ.
Первый конкурс касается части главного корпуса Автобусного парка №2 на Автобусной улице, 8, литера А. Начальная цена контракта составляет 494,6 млн рублей.
Второй объект — часть производственного корпуса Автобусного парка №6 на улице Стасовой, 14, литера Б. Начальная стоимость работ определена в 301,5 млн рублей.
Обе закупки проводятся в соответствии с 223-ФЗ в форме конкурса в электронной форме. Участвовать в них могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Заявки принимаются до 8 октября, подведение итогов обоих конкурсов запланировано на 21 октября.