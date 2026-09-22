В Калининграде возбудили дело о призывах к терроризму в интернете

УФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего жителя региона, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ Калининградской области сообщило о деле против 43-летнего местного жителя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ УФСБ Калининградской области сообщило о деле против 43-летнего местного жителя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет»,— говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Матвей Николаев