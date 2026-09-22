Погибшего в Италии экс-главреда фанатского форума «Ландскрона» похоронят в Павловске

Погибшего в Италии бывшего главного редактора фанатского форума «Зенита» «Ландскрона» Дмитрия Абраменко похоронят 24 сентября в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщили в сообществе сине-бело-голубых. Перед этим в 11:30 состоится его отпевание в Храме святой равноапостольной Марии Магдалины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего главреда фанатского форума «Ландскрона» похоронят в Павловске

Фото: «Ландскрона» Бывшего главреда фанатского форума «Ландскрона» похоронят в Павловске

Фото: «Ландскрона»

Для желающих проститься будет организован автобус от станции метро «Московская» (Демонстрационный проезд), который отправится в 10:40. Дмитрий будет похоронен на Павловском кладбище.

Экс-главред форума погиб, утонув в озере Комо в Италии. Информация об этом появилась 4 сентября. «Дима трагически погиб, будучи в отпуске далеко от дома — и сейчас мы просим финансовой помощи для возвращения тела на Родину и последующих похорон»,— сообщила тогда «Ландскрона».

Российское консульство в Милане выразило соболезнования родным и близким. «Ландскрона» является основным медиаресурсом фанатов петербургской команды.

Андрей Кучеров