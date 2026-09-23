Вдовам оставили две пенсии

Конституционный суд РФ подтвердил право на получение двух пенсий супругами военнослужащих, умерших вследствие военной травмы. До этого вдовы военнослужащих, уволившихся со службы и умерших вследствие военной травмы, не имели права на одновременное получение двух пенсий. В соответствующем постановлении, принятом в рамках рассмотрения жалобы гражданки М. В. Ларькиной, КС признал оспариваемую норму (часть 2 статьи 7 Закона РФ № 4468-I) не соответствующей Конституции РФ и поручил внести в закон необходимые изменения, а также пересмотреть дело Ларькиной и других вдов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КС РФ указал: не вступившие в новый брак супруги военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ КС РФ указал: не вступившие в новый брак супруги военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Постановление № 54-П принято в рамках дела о конституционности части 2 статьи 7 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей». Жалобу подала Марианна Ларькина, чей муж служил во внутренних войсках МВД. В 2004 году его признали инвалидом первой группы из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей, из-за которой его уволили со службы. Спустя месяц после увольнения он скончался, причина смерти напрямую связана с указанной травмой.

В 2017 году, когда госпоже Ларькиной исполнилось 50 лет, ей назначили две пенсии: досрочную по старости и пенсию по потере кормильца по линии МВД. Но в 2021 году выплату второй пенсии прекратили. Пенсионный орган, а затем и суды, встали на сторону ведомства. Их аргумент был формальным: в оспариваемой норме закона использовано слово «погибший», а не «умерший». По действующему законодательству правом на две пенсии обладали только супруги, чьи мужья погибли сразу при исполнении обязанностей. А поскольку супруг Ларькиной умер позже (после увольнения и установления инвалидности), норма к нему, по мнению судов, была не применима. Вдова Ларькина посчитала это дискриминацией и обратилась в КС РФ.

Суд признал проблему нестыковки норм. Законодатель действительно расширял круг лиц, имеющих право на две пенсии в связи с военной травмой, и для многих категорий членов семей (например, для родителей или детей военнослужащего) право было закреплено и при «гибели», и при «смерти» вследствие такой травмы. Но для не вступивших в новый брак супругов формулировка осталась узкой — только «погибшие». В результате вдовы оказались в худшем положении по сравнению с другими родственниками: их право поставили в зависимость от того, наступила ли смерть сразу на службе или отсроченно (после увольнения или установления инвалидности). КС РФ отметил, что такой критерий дифференциации не имеет разумного оправдания и не согласуется с конституционными целями социальной защиты.

КС РФ согласился с заявительницей. Он пояснил: для целей социальной защиты семьи военнослужащего «военная травма» — это единая причина. Она охватывает и гибель непосредственно при получении увечья, и смерть от его отсроченных последствий, и смерть от заболевания, которое военно-врачебная экспертиза связала со службой, независимо от того, сколько времени прошло после увольнения. Поэтому и правовые последствия должны быть одинаковыми.

Таким образом, оспариваемая норма признана не соответствующей Конституции РФ. Законодателю поручено внести в закон необходимые изменения. До внесения изменений, указал КС РФ, не вступившие в новый брак супруги военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий. Дела Ларькиной, а также аналогичные дела других вдов, которым ранее отказали по этому основанию, подлежат пересмотру.

Адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры», кандидат юридических наук, руководитель проекта «КСВО.Право» Александр Терновцов говорит, что решение имеет непосредственное практическое значение: оно устраняет основание для отказа во второй пенсии супругам военнослужащих, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы. Ключевой вывод Конституционного суда заключается в том, что для рассматриваемой пенсионной гарантии определяющее значение имеет причинная связь смерти с исполнением обязанностей военной службы, а не то, наступила смерть непосредственно при получении увечья или позднее — от его последствий либо от заболевания, признанного военной травмой. Суд подчеркнул, что эти обстоятельства при соблюдении остальных условий должны порождать одинаковые правовые последствия для семьи.

«Таким образом, устранена не просто терминологическая неточность. Преодолено различие в пенсионных правах, которое Конституционный суд признал не имеющим разумного оправдания: супруги умерших вследствие военной травмы военнослужащих оказывались в худшем положении по сравнению с другими предусмотренными законом категориями членов их семей»,— уточняет господин Терновцев.

В практике «КСВО.Право» встречаются ситуации, когда при прохождении военно-врачебной комиссии в документах указывается «заболевание, полученное в период военной службы», а военнослужащий или его семья считают, что имеются основания для заключения «военная травма», добавляет адвокат. Возникают также споры о времени появления заболевания — до заключения контракта или уже во время службы. Но это не просто разница в формулировках: «военная травма» и «заболевание, полученное в период военной службы» являются различными юридическими основаниями пенсионного обеспечения. Конституционный суд не приравнял их друг к другу. В деле Ларькиной препятствие для назначения пенсии заключалось не в недоказанности причины смерти, а именно в ограничительном толковании пенсионной нормы. «Постановление устраняет это правовое препятствие, но не отменяет необходимости надлежащего медицинского подтверждения военной травмы в других делах»,— обращает внимание адвокат Терновцев.

Он также указывает на еще одно практическое последствие данного решения. КС предусмотрел пересмотр не только дела самой Ларькиной, но и дел других супругов военнослужащих, которым было отказано в аналогичных требованиях по тому же основанию. Это прямо закреплено в пункте 3 резолютивной части. Поэтому ранее состоявшийся судебный отказ не означает, что вопрос окончательно закрыт: такие постановления подлежат пересмотру в установленном порядке.

Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», напоминает, что проблемы выплат пенсионного содержания имеют постоянные судебные аспекты. Это касается не только военнослужащих, но и иных сотрудников силовых и не силовых ведомств. «Очень странно, что коллизии в праве приходится разрешать на уровне КС РФ. Многие люди просто вынуждены годами судиться за положенные им выплаты, а многие просто не доживают»,— констатирует эксперт.

Решение КС РФ само по себе радикально не меняет расстановку сил, полагает господин Горбунов. КС РФ указывает на наличие нарушения законодательства применительно к Конституции РФ и обязывает устранить коллизии законодательства. «Но это вовсе не обозначает, что все встанет на свои места моментально. Неповоротливость законодателя имеет много примеров. Даже судебная практика на местах начинает применять решения КС РФ не единомоментно и не единообразно»,— предупреждает юрист.

Александра Тен