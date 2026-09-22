В новый созыв петербургского ЗакСа прошли 37 кандидатов «Единой России»

По итогам выборов «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга восьмого созыва формирует фракцию из 37 человек. В нее войдут 16 депутатов, избранных по единому округу, и 21 человек, победивший в одномандатных округах. В седьмом созыве фракция единороссов состояла из 30 человек. Всего депутатский корпус Заксобрания состоит из 50 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во фракцию "Единой России" в петербургском Заксобрании вошли 37 депутатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Во фракцию "Единой России" в петербургском Заксобрании вошли 37 депутатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вторыми по численности фракциями станут «Новые люди» и ЛДПР. Их будут представлять по четыре депутата. От «Зеленых» избрались трое депутатов. В депутатское объединение от КПРФ войдут двое депутатов.

«Единая Россия» по сравнению с 2021 годом увеличила фракцию на семь человек. «Новые люди» и ЛДПР прибавили по одному депутату. КПРФ сократилась на пять парламентариев.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила итоги голосования 22 сентября. ЕР набрала свыше 54% голосов. «Новые люди» и ЛДПР — по 12%. У КПРФ количество бюллетеней чуть превысило 10%. Свыше 6% избирателей решили отдать свой голос за партию «Зеленые».

Константин Леньков